TV: Ghoddos hjälte - i sin sista match för ÖFK?

Östersunds FK slog Gif Sundsvall med 3-2 under lördagen.

Saman Ghoddos satte det viktiga 3-1-målet i vad som har rapporterats kunna vara hans sista match för ÖFK.

- Drömmen är att komma ut i någon av toppligorna i Europa, säger han till C More.