TV: Ghoddos sen frälsare mot Kalmar – i hans kanske sista match i Östersund

Mellan Östersunds FK och Kalmar FF var det nästan lika intressant att se vilka som inte var med, som vilka som faktiskt var med. Fyra ÖFK-värvningar sågs inte till – Jordan Flores, Jerell Sellars, Rewin Amin, Henrik Bellman – men samtidigt var Saman Ghoddos på bänken ihop med bland annat Hosam Aiesh, som varit skadad.

Inte heller KFF hade med sin sommarvärvning Jajá trots Herman Hallberg skada, men hade Rasmus Elm i startelvan för andra matchen i rad.

Matchen i sig var jämn. KFF hade ribbträff både i slutet av första halvlek och i början av andra. Östersund fick bland annat några bra omställningslägen, även om Simon Kroon i halvtidsvilan var kritisk i en intervju i C More.

- Vi gör en dålig första halvlek. Vi kommer inte in i press, vi spelar för långsamt.

- Det är dåligt fokus.

Elm var kvar i matchen en halvtimme, medan Östersund istället kunde byta in sina stjärnor i Aiesh och Ghoddos för att gå för en slutforcering. Ghoddos var skottglad i vad som kan bli hans sista matchi ÖFK innan en potentiell flytt. Det har ryktats om Huesca i La Liga, där han varit på besök, men än ska inte någon klubbadress vara klar.

Ghoddos var också den enda som till slut lyckades göra mål i matchen, med bara minuter kvar, då han stötte in ett inlägg efter samarbete från två andra inhoppare: Aiesh och Patrick Kpozo. Ytterligare ett inhoppsmål gav även 2-0: Kpozo gjorde 2-0 efter ett inlägg från Ghoddos, som ett tack för 1-0.

- Vi hade en tung period i början av säsongen, men just nu är vi väldigt alerta och påkopplade. Det syns ute på planen men vi tänker inte på guldet just nu, säger ÖFK:s matchvinanre till C More.

- Vi tar en match i taget och försöker vinna varje match.

Östersund har därmed vunnit nio av de tio senaste matcherna, där den tionde matchen var en oavgjord borta mot Malmö FF.

Östersunds FK: Keita – Mukiibi, Sonko Sundberg, T.Pettersson – Edwards, Bergqvist (87'), Tekie, Widgren – Kroon (75'), Islamovic (59'), Hopcutt

Inhoppare: Aiesh (59'), Ghoddos (75'), Kpozo (87')

Kalmar FF: Hägg – Dyrestam, V.Elm, Agardius, Akas – Magnusson (75'), Romário, R.Elm (63'), T.Eriksson (66') – Fejzullahu, Diouf

Inhoppare: Hellborg (63'), Söderqvist (66'), Hiago (75')