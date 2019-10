TV: Gif Sundsvall tappade 3-0 till 4-4 i galna mötet med Norrköping: "Jag tror inte jag varit med om något liknande förut"

Gif Sundsvall mötte IFK Norrköping i ett galet möte. Första halvlek var Sundsvalls, andra halvlek bortalaget i en match med åtta mål. - Jag tror inte jag varit med om något liknande förut, säger Pekings Alexander Fransson till C More.

Gif Sundsvall hade två raka segrar mot Kalmar och Sirius och låg inför den 27:e omgången i allsvenskan på kvalplats. Gästerna IFK Norrköping hade vunnit fyra av fem matcher i september och kom senast stärkta av en seger mot Falkenbergs FF.

Dagens match skulle bli något väldigt speciellt, inledningsvis var IFK Norrköping det spelförande laget. I hemmalaget var Peter Wilson halvlekens stjärna.

I den 16:e minuten drev Wilson upp bollen längs vänsterkanten och kom ända fram till mål. Där hittade han Johan Blomberg som nickade in 1-0.

Gif Sundsvall och Wilson var långt ifrån nöjda där. 22-åringen som nyligen blev uttagen till Liberias trupp i ett dubbelmötet med Tchad mötte ett inlägg vid första stolpen. Efter en duell med Norrköpings målvakt Isak Pettersson blev Wilson liggandes och bollen hamnade hos Omar Eddahri vid bortre delen av straffområdet. Han fick på en drömträff och bollen sökte sig upp i nättaket och 2-0 efter 32 minuter.

I ett nytt fint anfall från högerkanten frispelades Wilson av Oliver Berg och sköt in 3-0, Wilsons fjärde allsvenska mål denna säsong. En urladdning av Gif Sundsvall samtidigt som IFK Norrköping inte alls kommit in i matchen.

- Vi gör det vi ska, det är mycket hjärta i vårt lag just nu. De står väldigt högt, de är sårbara bakåt och vi utnyttjar det på ett bra sätt, säger Gif Sundsvalls Peter Wilson till C More i paus.

Desto dystrare var det hos gästerna.

- Det är katastrof, ingenting fungerar. Vi är loja, gör inte grejerna vi har kommit överens om, då blir det så här, säger IFK Norrköpings Filip Dagerstål till C More i paus.

Andra halvlek skulle få ett helt annat ansikte och matchbild. Efter att Sundsvall inte fått bort bollen utanför boxen passade Simon Skrabb sin kapten för dagen Alexander Fransson. Mycket jobb återstod men ett hårt och välplacerat skott sökte sig in vid höger stolpe, en mycket viktig reducering för Norrköping i 52:a minuten.

Norrköping fortsatte pressa offensivt mot ett alltför defensivt hemmalag, först ville bortalaget ha straff efter att en Norrköpingsspelare rivits ner i straffområdet, därefter prickade man också stolpen.

Slutligen kom en ny utdelning, Rasmus Lauritsen höll sig kvar i straffområdet, nickpassade en helt ren Christoffer Nyman som skickade in 3-2 och skapade nerv i matchen på allvar.

Och i 71:a minuten var det också kvitterat. Sead Haksabanovic, som röstades fram till månadens spelare dunkade in kvitteringen och en total scenförändring i matchen.

Gif Sundsvall räddades därefter av David Mitov Nilsson från att hamna i underläge. Då det såg ut som att Norrköping skulle ta ledningen utnyttjade i stället Sundsvall försvarsmisstag från bortalaget. Oliver Berg och Johan Blomberg kom ensamma med målvakten Pettersson där den senare avslutade till 4-3.

Bara minuter senare höll Norrköping på att kvittera igen, men återigen höll Mitov Nilsson siffrorna nere. Han skulle dock få kapitulera efter hörna då Rasmus Lauritsen nickade in kvitteringen.

Klockan tickade upp mot 90 minuter och Giffarna fick två dubbla lägen att ta ledningen. Först genom Blomberg som missade en jättechans, därefter förhindrade Norrköpingsspelare en ny möjlighet genom ett heroiskt försvarsspel.

Men matchen slutade 4-4 och en galen match var till ända.

- Det var en väldigt speciell match, jag tror inte jag varit med om något liknande förut. Vi släpper in mål då vi har tryck, annars känns det som att vi hade vunnit matchen. Första halvlek vill man bara glömma. Väldigt dålig markering och deras omställningar sårar oss väldigt hårt. Vi får ta med oss det vi gjorde i andra halvlek, säger Pekings Alexander Fransson till C More.

Giffarnas Johan Blomberg var nedstämd efter matchen.

- Jag är oerhört besviken, vi har 3-0 i paus och det ska vi inte kunna tappa så jag är besviken. Vi lyckas göra 4-3 men så tappar vi igen så det är surt såklart. En poäng är också viktigt för oss, vi får ta med den men vi måste vinna de matcherna som är kvar för att minst klara kval, säger Blomberg till C More.

Startelvor:

Gif Sundsvall: Mitov Nilsson - Björkander, Gracia, Moreno Sanchez, Konate - Eriksson, Juanjo - Eddahri, Blomberg, Berg - Wilson

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Blomqvist, Thorarinsson - Nyman, Skrabb, Haksabanovic

Se Norrköpings 4-4-mål i spelaren ovan.