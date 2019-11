TV: Goitom avgjorde sent - Gif Sundsvall ute ur allsvenskan

Daniel Tjernström var fanbärare på Friends Arena när AIK och Gif Sundsvall gjorde upp i allsvenskans sista omgång. En ganska så tom nationalarena fick bevittna ett AIK, som spelades bort från både guldet och Europa-platserna av Malmö FF i förra omgången. som tog emot ett Gif Sundsvall som spelade för sin överlevnad – tre poäng var ett måste för att inte trilla ner till superettan.

Första kvarten bjöd på ett böljande spel där AIK hade det mesta av bollinnehavet, utan att för den sakens skull skapa någon vass målchans. Gif Sundsvall så här långt då? De såg ut att försöka ligga rätt i sina positioner och manades frenetiskt på av Tony Gustavsson vid sidlinjen.

När klockan stod på 19 minuter klackade Henok Goitom – som var en av de bättre under första 45 – bollen vidare till Tarik Elyounoussi som i sin tur skickade in bollen i boxen. Väl inne i boxen kastade sig Kolbeinn Sigthorsson efter inlägget för att få en touch och spräcka nollan – men missade. Nära.

Giffarnas bästa chans kom efter 24 minuters spel när den tidigare AIK-spelaren Johan Blomberg prickade stolpen. Matchens chans så långt.

Därefter följde en något sömnig tillställning på Friends Arena med ett fåtal målchanser. Elyounoussi hade ett fint läge, men skottet blockerades av gästande, gula försvarare. Goitom var nära efter ett inspel, men nådde inte riktigt bollen. Giffarnas Olvier Berg fick ett kanonläge att ge gästerna ledningen efter ett inspel in i boxen, men avslutet gick tätt utanför.

0-0 i paus och Sundsvall där och då i superettan.

Knappt tre minuter in i den andra halvleken serverade Sebastian Larsson lagkapten Goitom med ett fint inlägg, men anfallarens nick gick över.

Sundsvall hade därefter en starkare period under 10-15 minuter. Berg hade ett lurigt nlägg som så när skarvades på mål av en Gif-spelare. Kort därpå kom ytterligare ett inspel som gick tätt ovanför överliggaren.

Men, under Giffarans desperata jakt på ett mål, kom i stället 1-0 till AIK. Från högerkanten passade Larsson in bollen efter Backen till Goitom, Goitom vände elegant med sig bollen innan han la upp bollen för Sigthorsson som avslutade i mål. Fint anfall.

Alldeles efter 1-0 borde Elyounoussi utökat ledningen när han kom helt ren – men avslutet var allt annat än lyckat. 2-0 hade kanske avgjort matchen, i stället var det Giffarna som fick nytt hopp om allsvenskt kontrakt med sin kvittering.

Kvarten från slutet serverade Berg Peter Wilson i boxen, Wilson bröstade ner bollen och Blomberg klippte till direkt. I mål. 1-1. Kvitterat.

Gif Sundsvall försökte att få till ett segermål som hade inneburit kvalspel. Med fem minuter kvar av matchen gjorde Tony Gustavsson ett trippelbyte för att få till det sista trycket. Då kom kallduschen.

På stopptid kunde Goitom, efter ett inspel från högerkanten, slänga sig fram och trycka in 2-1 som blev slutresultatet.

Resultatet gör att Gif Sundsvall trillar ur årets allsvenska.

Startelvor:

AIK: Janosevic - Granli, Karlsson, Mets - Salétros, Larsson, Adu, Elyounoussi, Rashidi - Sigthorsson, Goitom

Byten AIK: Lundström in - Rashidi ut (82), Hussein in - Sigthorsson ut (82), Bahoui in - Elyounoussi ut (88)

Gif Sundsvall: Mitov Nilsson - Tamimi, Moros Gracia, Björkander, Olsson - Eriksson, Moreno Sanchez, Ciercoles Sagra - Blomberg, Wilson, Berg

Byten Gif Sundsvall: Batanero in - Tamimi ut (86), Eddahri in - Berg ut (86), Mas in - Blomberg ut (86)