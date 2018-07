TV: Goitom straffhjälte när AIK drygade ut serieledningen

AIK mötte i eftermiddag Kalmar FF hemma på Friends Arena och hade chansen att dryga ut serieledningen. Laget spelade match så sent som i torsdags när de föll i Europa League-kvalet och mot Kalmar vilades Sebastian Larsson, som fanns med på bänken.

Istället startade Tarik Elyounoussi på mittfältet tillsammans med Kristoffer Olsson och Enoch Kofi Adu.

Matchen inleddes i ett segt tempo men efter 15 minuters spel började framförallt AIK skapa chanser. Kristoffer Olsson fick ett fint läge i straffområdet, men hans avslut räddades av Lukas Hägg Johansson i Kalmars mål.

Strax därpå fick Nicolas Stefanelli ett jätteläge att ge AIK ledningen men hans avslut från nära håll i straffområdet räddades av Kalmar-målvakten. I halvtid var ställningen 0-0.

- Det är bra. Vi har bra kombinationer och lägen att göra 1-0. Vi ska fortsätta och förhoppningsvis kan vi sätta dit något läge, sa Goitom till C More efter första halvlek.

Andra halvlek var bara fem minuter gammal när hemmalaget fick straff. Efter att Stefanelli fällts stegade Henok Goitom fram och placerade bollen till höger om Hägg Johansson. Målvakten var nära att ta bollen men bollen gick tillslut in i mål.

Efter AIK:s ledningsmål öppnade sig matchen och AIK skapade flera chanser. Bland annat hade Stefanelli ett fint läge efter att ha rundat Kalmars målvakt men fick inte ordning på avslutet.

Sebastian Larsson kom in i andra halvlek och var nöjd med AIK:s seger.

- Det är bara att försöka komma in och stänga matchen. Tyvärr spelare vi på en matta som gör att det är otroligt svårt för oss att få igång ett bra passningsspel, säger han till C More.

- Vi står upp bra på fasta situationer och kanske borde ha gjort något mål till.

Segern för AIK innebär att man dryger ut serieledningen. Laget är nu sex poäng före Hammarby och Norrköping på andra plats, där Bajen har chansen att knappa in när laget möter Trelleborg på måndag.

Startelvor:

AIK: Linnér - Dimitriadis, Karlsson, Jansson - Sundgren, Adu, Olsson, Elyounoussi, Rashidi - Stefanelli, Goitom.

Kalmar: Hägg Johansson - Dyrestam, Elm, Agardius, Akas - Magnusson, Hallberg, Pereira Sipiao, Diouf - Söderqvist, Fejzullahu.