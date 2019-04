TV: Goitoms första start - Obasi inledde på bänken: "Haft trubbel i veckan"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Henok Goitom startade i dag mot Örebro.

Det var anfallarens första start i år - medan Chinedu Obasi fick hoppa in i 2-1-förlusten.

- Obasi hade tio minuter, en kvart max i dag, mer kunde vi inte få ut, säger AIK-tränaren Rikard Norling till C More.