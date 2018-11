TV: Guldfesten kom av sig för AIK efter osannolikt drama - nu avgörs allt i sista omgången

AIK:s tänkta guldfest kom av sig. Efter att Norrköping avgjort mot Örebro med matchens sista spark (Daniel Sjölund i sin sista hemmamatch för klubben) krävdes seger för Gnaget mot Sundsvall för att säkra klubbens tolfte SM-guld.

Hemmafansen gjorde sitt yttersta i form av ett storslaget tifo och genom att skapa ett mäktigt tryck från läktarplats matchen igenom.

Men det ville sig inte nere på plan.

AIK öste på framåt och skapade chans efter chans. Henok Goitom försökte, Sebastian Larsson försökte, Tarik Elyounoussi försökte - men bollen ville inte in för AIK:s del. I vägen vid samtliga tillfällen stod Sundsvalls mycket duktige målvakt William Eskelinen. Vassast räddningar stod han kanske för med dryga kvarten kvar att spela då Henok Goitom nickade hårt mot mål, men Eskelinen sträckte då ut och tippade bollen över ribban. Med bara minuter kvar att spel räddade han återigen laget då Henok Goitom avslutade från nära håll.

Som om inte det vore nog prickade Heradi Rashidi ribbans undersida och studsade ner i gräset - men domare Anders Ekberg bedömde det som att bollen inte gått över linjen.

AIK hade matchen igenom ett kraftig spelövertag och Sundsvall, som saknade mittfältaren David Batanero på grund av knäskada, fick stora delar av matchen slå ifrån sig och freda sitt mål från AIK:s ständiga anfall.

Och man lyckades också. Det som 50 128 personer på Friends Arena sett fram emot som klubbens första guldfest på nio år slutade i stället med ett rejält antiklimax, 0-0 mot Sundsvall.

- Ibland vill inte bollen in. Ibland är fotbollen så här, vad ska jag säga… frågar sig Henok Goitom i en intervju med C More efter matchen.

- Vi skapar så många chanser, vi kanske ska göra tre mål. Men jag är stolt över grabbarna. Vi följde matchplanen. Det är bara synd att vi inte får fira guldet här när det kommit så mycket folk hit.

Nu avgörs 2018 års allsvenska säsong i stället i den sista omgången. AIK åker då till Kalmar och med största sannolikhet räcker en poäng för Gnaget, som är två poäng före Norrköping och dessutom har betydligt bättre målskillnad. Värt att notera är då att AIK i den matchen saknar avstängde Kristoffer Olsson. Dessutom klev Panos Dimitriadis och Sebastian Larsson båda av skadade.

- Vi leder tabellen med två poäng och det är inte så att serien är över eller att vi har förlorat, det är bara upp på hästen igen och Kalmar om en vecka, säger Goitom.

- Hellre att ligga etta än tvåa, vi har ett bra försprång, vi har varit stabila hela säsongen så vi ska fixa det här.

Lagens startelvor:

AIK: Janosevic - Milosevic, Karlsson, Jansson - Sundgren, Dimitriadis, Olsson, Larsson, Lindkvist - Goitom, Elyounoussi.

Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Björkander, Myrestam - Tamimi, Moreno, Ciercoles, Olsson - Sema, Hallenius, Haro.