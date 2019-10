TV: Gun tvekar om sin lojalitet - möt kusinerna i 08-derbyt: "Så glad att de är goda kompisar"

Inför omgång 27 låg Hammarby trea i tabellen och derbymotståndaren Djurgården toppade tabellen, sex poäng före.

Men mötet mellan Djurgården och Hammarby på Tele2 arena är så mycket mer än bara en match. Det är ett toppmöte, det är två Stockholmslag och det är två lag som delar hemmaarena.

Mötet innebär också att två kusiner ställs mot varandra. Djurgårdens kapten Marcus Danielson mot Hammarbys David Fällman. Inför derbyt har de båda berättat om relationen till varandra och tankarna inför matchen.

- När man möter kompisar kan man ändå stänga av lite men familj är ändå familj. Alla sitter och kollar och bryr sig om oss båda två så det blir speciellt, säger Fällman.

Danielson tillägger:

- Som David sa, vi har ändå växt upp med varandra och är mer än kusiner liksom.

I inslaget får man också följa 89-årige mormodern och farmodern Gun som hejar på båda sina barnbarn, inte på något av lagen barnbarnen spelar i. Även om hon tycker att Hammarby har en bättre offensiv än Djurgårdens.

- Jag är så glad att de är goda kompisar kusinerna, verkligen, säger Gun med ett stort leende.

Hammarbys möte med Djurgården visas på C More Fotboll med start 15.00 under söndagen, men sänds även streamat på cmore.se.