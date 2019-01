TV: Häcken föll - stod för jättebjudning mot Sarpsborg

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

En jättebjudning och en straff.

Häcken förlorade mot norska Sarpsborg under lördagen.

- En väldigt bra träningsmatch vi får, säger målvakten Peter Abrahamsson till C More.