TV: Häcken föll på nytt i Atlantic cup – Århus blev för svåra

Häcken har det kämpigt i Atlantic cup. Efter söndagens förlust blev danska Århus för svårt under tisdagen, då Häcken föll med 2-0. - De var klart bättre än oss totalt sett. De har fler målchanser och gör två stycken jättefina inläggsmål, säger Häckentränaren Andreas Alm.

Häcken förlorade sin första match i Atlantic cup under söndagen, när norska Vålerengen vände med två klassmål i den andra halvleken. På tisdagen spelade Hisingslaget sin andra gruppspelsmatch i turneringen mot danska Århus.

Häcken hade en tung start på eftermiddagen, då Århus tog ledningen efter bara några minuter. Århus slog ett långt inlägg från höger och på bortre stolpen dök Gift Links upp och tryckte in bollen bakom Peter Abrahamsson. Efter knappa tjugo minuter blev Links framspelare istället när han tog sig loss på vänsterkanten och slog in bollen till Nicklas Helenius, som nickade in 2-0 från nära håll.

I den andra halvleken gjorde bägge lagen, som är brukligt i träningsmatcher, flera byten men inget av lagen gjorde något ytterligare mål. Matchen slutade 2-0 till det danska laget och Häcken är därmed poänglöst efter två matcher i träningscupen.

Förlusten gör att Häcken kommer att sluta sist i sin grupp av turneringen. Det innebär att laget kommer att spela placeringsmatch under fredagen, men den kommer med största sannolikhet inte att spelas mot IFK Norrköping, som slutade sist i sin grupp, då lagen från samma länder helst undviker att ställas mot varandra.

Häckens startelva: Abrahamsson - Ousou (61’), Hammar (72’), Carlsson, Andersson (72’) - Jagne (61’), Faltsetas (72’), Maric (83') - Youssef (72’), Nilsson (72'), Wålemark (61’)

Häckens inhoppare: Tuominen (61’), Sverrisson (61’), Yasin (61’), Lundberg (72’), Berggren (72’), Hedenquist (72’), Toivo (72’), Bengtsson (72’), Friberg (83')