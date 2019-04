TV: Häcken-kaptenen sågar sitt lag: "Jag kokar - för många viker ner sig"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

SOLNA. Häcken föll med 1-0 mot AIK. Efter en dålig andra halvlek, enligt kaptenen Rasmus Lindgren. - Jag kokar, säger han till C More.

Det var ingen glad Rasmus Lindgren som intervjuades av C More efter Häckens 1-0-förlust mot AIK under onsdagen. Hemmalagets högerback Daniel Sundgren avgjorde med en kvart kvar att spela och gästernas lagkapten är inte belåten med sättet som laget agerade i andra halvlek.

- Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kokar. Jag tycker att allt för många viker ner sig i andra halvlek. Jag tycker vi gör en bedrövlig halvlek, säger Lindgren till C More.

- Det fanns så mycket ytor att spela på, och vi slog bort bollen en massa gånger. Jag ska försöka hålla mig lugn, men det är svårt.

Lindgren utvecklar:

- Vi gjorde en bra första halvlek men sen är det som att vi var nöjda där. Vi gick ut och slog bort massa bollar. Det är dåligt. Vi släppte in ett jävla billigt mål. Jag vet inte vad jag ska säga.