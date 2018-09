TV: Häcken krossade Blåvitt i derbyt - IFK:s kräftgång fortsätter

Senast IFK Göteborg vann i allsvenskan var den 20 augusti (2-1 mot Östersund). Sedan dess har laget två förluster och två kryss. Ett av nederlagen kom under måndagen, borta mot BK Häcken. På Bravida Arena, inför 6 142 åskådare, blev det förlust med 4-1.

Blåvitt fick ställa 20-årige Tom Amos mellan stolparna, eftersom förstekeepern Erik Dahlin är sjuk. Därmed gjorde Amos, som kom till IFK 2007, allsvensk debut.

- Han har varit här sen han var bäbis. Att han får göra debut i den här matchen är vi otroligt stolta över, sa tränaren Poya Asbaghi till C More inför avspark.

Men det blev ingen särskilt trevlig kväll för debutanten. I den 26:e minuten gjorde Häcken 1-0 efter att IFK slagit bort bollen (Fredrik Oldrup Jensen). Häcken ställde om snabbt och efter ett instick från Daleho Irandust kunde Viktor Lundberg enkelt placera in bollen i nätet.

Åtta minuter senare slog Häcken till igen, återigen efter att Blåvitt slarvat i ett uppspel. Carl Starfelt slog en passning rakt på en hemmaspelare och allt landade i att Irandust kunde trycka in 2-0 vid den främre stolpen efter ett inspel från Goodswill Ekpolo.

- Vi tappade boll för enkelt i fel lägen och blev jävligt hårt straffade, sa Starfelt till C More i paus.

I den andra halvleken rann det på. Redan i den 48:e minuten ökade Häcken på till 3-0. Forwarden Alexander Jeremejeff stötte från nära håll in en frispark från Paulinho. I den 63:e minuten kom också 4-0. Viktor Lundberg förvaltade en retur och petade in bollen i nät efter att Paulinho brutit sig loss på vänsterkanten och avlossat ett skott i stolpen.

- Vi gör det som vi har gjort större del av säsongen. Rullar boll, löper, vi jobbar för varandra. Det låter lite klyschigt, men vi gör det jävligt bra på många delar, säger Viktor Lundberg efter matchen i C More.

Blåvitt tröstmålade med drygt 20 minuter kvar att spela. Nyförvärvet Robin Söder satte 4-1 efter inspel från ytterbacken Victor Wernersson.

- Det är vi som bjuder in Häcken ganska enkelt idag. Och sen får de matchbilden dit de vill. Och när de leder med 2-0, 3-0 det finns inget lag man mindre vill möta än häcken och de vi möter på torsdag (AIK) när man ligger under, säger tränaren Poya Asbaghi i C More efter matchen.

Häcken ligger nu femma i allsvenskan på 37 poäng, medan IFK Göteborg står på 24 poäng. Tabellelvan har sex poäng ner till kvalplats. Häcken har sex poäng upp till Malmö på fjärdeplatsen och sju poäng upp till Hammary som är trea.

- Vi har ett litet halmstrå att nå de som är fyra och då ska vi göra det väldigt bra. Men vi har Malmö, Norrköping och Östersund hemma där vi är starka. Vi har en förhoppning, men det är tajt, säger Andreas Alm i C More.

Häckens lag: Peter Abrahamsson - Godswill Ekpolo, Rasmus Lindgren, Joona Toivio (Johan Hammar 67), Kari Arkivuo (Adam Andersson 71) - Erik Friberg, Alexander Faltsetas - Daleho Irandust (Mervan Celik 73), Viktor Lundberg, Paulinho - Alexander Jeremejeff.

Göteborgs lag: Tom Amos - Emil Salomonsson, Carl Starfelt, André Calisir, Victor Wernersson - Sebastian Ohlsson (Sargon Abraham 77), Fredrik Oldrup Jensen, Patrik Karlsson Lagemyr (Amin Affane 63), Vajebah Sakor (August Erlingmark 68), Giorgij Charaisjvili - Robin Söder.