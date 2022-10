TV: Häcken tappade poäng i guldstriden

BK Häcken hade under söndagen chans att återta serieledningen i allsvenskan. Djurgården föll under lördagen mot Degerfors, och därmed gick Hisingen-laget in till eftermiddagens bortamöte med Varberg med att bra läge för att ta över taktpinnen i guldstriden.

Men Häcken - utan skyttekungen Alexander Jeremejeff på planen - var inte särskilt effektivt framför mål i första halvlek I stället skapade Varberg bäst målchanser och fick i den 36:e minuten utdelning, då Filip Bohman tog emot ett inspel i straffområdet och satte bollen via en motståndare i nät till 1-0 efter 45 minuters spel.

- Det var en otroligt skön känsla framför hemmapubliken, sa Bohman till Discovery+ i paus.

- Det var ganska jämnt i spelet och de kom till några klarare chanser, men det är bara att trumma på nu, in med den bakom och fylla på, så ska vi få in några bollar, sa Häcken-kuggen Erik Friberg i sändningen.

Tidigt i andra halvlek fick Häcken utdelning. Ibrahim Sadiq höll sig framme i straffområdet efter en frispark och var sist på bollen i mål till 1-1. Varberg ropade lite senare på straff, då ytterbacken Kristoffer Lund Hansen fick bollen på sig i straffområdet, men i slutändan gick spelet vidare utan domslut med hemmafördel.

Häcken jagade ett ledningsmål, men fick inte fira igen och därmed slutade matchen 1-1. Hisingen-laget har nu lika många poäng som serieledaren Djurgården, men är fortfarande på andra plats med anledning av sämre målskillnad.

- Det var en ganska stökig match och inte så bra kvalitet, vilket vi var förberedda på till viss del, men jag tycker inte vi gjorde det bäst av det. Jag tycker att vi ska kunna vinna den här matchen, men det gjorde vi inte, säger Häckens Simon Gustafson till Discovery+.

- Vi stjälper oss själva. Vi gjorde vissa delar okej och gav oss förutsättningar att göra något av det, men vi kom inte riktigt över den tröskeln, fortsätter han.

Häcken ställs härnäst mot just Djurgården borta på söndag i nästa vecka i allsvenskan.

Startelvor:

Varbergs Bois: Andersson - Boman, Lindner, Carlsson, Liljenbäck - Le Roux - Bohman, Sissé, Lushaku, Johansson - Simovic.

BK Häcken: Abrahamsson - Totland, Hammar, Hovland, Hansen - Friberg, Romeo, Gustafson - Sadiq, Turgott, Uddenäs.