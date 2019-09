TV: Häcken tappar mark i toppstriden - kryssade mot Kalmar FF

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Häcken spelade 1-1 mot Kalmar FF. Nu har Hisingslaget nio poäng upp till serieledaren Djurgården. - Det var svår match, säger Häckens Kwame Kizito till C More.

Häcken förlorade förra veckan mot AIK med 2-1 på Bravida Arena. Nu hoppades laget på att studsa tillbaka mot Kalmar FF, men så blev det inte.

Hemmalaget på Guldfågeln Arena var något vassare i början av den första halvleken och efter lite mindre än tio minuter spelade skapade KFF flera bra lägen. Först testade Herman Hallberg Häcken-målvakten Peter Abrahamsson med ett lurigt skott. Därefter var Fidan Aliti nära att nicka in 1-0, men försöket gick precis utanför stolpen. En halvminut senare hade Alexander Ahl-Holmström en möjlighet, dock lyckades inte heller han överlista Abrahamsson.

I den 21:e minuten tog Kalmar FF ledningen. På en hörna nådde Viktor Elm högst och knoppade in 1-0 och det var den första halvlekens enda mål.

- Vi började ganska bra, sedan har vi tappat lite i vårt bollinnehav och blivit lite slarviga. Då har de tagit över. Annars tycker jag att det ganska jämnt och mycket fajt, sa Viktor Elm till C More i halvtid.

Den första halvleken var lite grinig och bjöd på en hel del tuffa dueller. Det hade inte Kalmar-kaptenen något emot.

- Det ska vara lite grinigt, annars är det inte fotboll.

Häckens Erik Friberg var inte särskild nöjd med hur Häcken genomförde den första akten.

- Den är inte jättebra. Det händer väl inte så mycket åt något håll. Det är lite skott och de har lite fasta situationer som är farliga. Det är 45 kvar. Vi ska gå ut och göra en bättre andra halvlek, sa han till C More.

Häcken kom dock tillbaka en bit in i den andra halvleken och det efter en kontring. Laget ställde om blixtsnabbt på Kalmar och Kwame Kizito fick läge att avsluta omställningen. Anfallaren gjorde inget misstag, utan satte dit sitt andra må för säsongen fram till 1-1.

I slutet hade båda chanser att göra ytterligare ett mål, bland annat hade Joona Toivio ett giftigt avslut medan Kalmar FF:s Nils Fröling sånär gjorde 2-1 för KFF. Men matchen slutade 1-1.

- Det var svår match, säger Häckens Kwame Kizito till C More.

Kalmar FF:s Nils Fröling tyckte att sitt lag presterade relativt bra.

- Jag tycker vi gör det väldigt bra under de första 35 minuterna. Vi tar tag i det och spelar vårt spel. Sedan tappar vi det lite i sista delen av första halvlek. I andra halvlek trycker de ner oss ganska mycket, men jag tycker ändå vi har helt okej koll på det, säger han till C More.

Fröling startade inte matchen, trots att han gjorde två mål senast mot Östersunds FK.

- Det var ett gemensamt beslut. Vi har match på tisdag och ville inte sätta för hög belastning.

Resultatet innebär att Hisingslaget tappar mark i guldstriden. Häcken har nu nio poäng upp till serieledaren Djurgården med sex omgångar kvar av. Kalmar är elfteplacerat på 22 poäng.

Startelvor:

Kalmar: Hägg-Johansson - Löfkvist, V. Elm, Aliti - Manns, Hallberg, Rafinha, Magnusson, Agardius - Söderqvist, Ahl-Holmström.

Häcken: Abrahansson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Berggren - Yasin, Irandust, Paulinho - Kizito.