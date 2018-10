TV: Häcken uppe på tredjeplatsen efter kross mot Dalkurd

Häcken rivstartade direkt när Mervan Celik först framme på en andraboll i straffområdet och tryckte in 1-0. Celik fick chansen på start eftersom skytteligaledaren Paulinho var avstängd.

Häckens näst bäste målskytt under säsongen, Alexander Jeremejeff, skrev också upp sig i målprotokollet i första halvlek. Men han fick stor hjälp av Dalkurdmålvakten Stefan Van De Lei, som missbedömde en hemåtspark. Jeremejeff var framme och störde och Van Der Lei nickade då bollen på anfallaren, som enkelt rullade in bollen i tom bur.

- Vi kan inte släppa in sådana här mål på den här nivån, det är bedrövligt, säger Marcus Dalkurds Thorbjörnsson i C More i pausen.

Häcken gick in i paus med 3-0 efter att Viktor Lundberg nickat in Adam Anderssons hörna.

Häcken hade sedan en styrning i stolpen innan Jeremejeff gjorde sitt andra mål. Anfallaren blev fälld i straffområdet och fick straff, en straff som han väntade ut Van Der Lei och enkelt la in bollen i andra hörnet. Målet var Jeremejeffs tionde under årets allsvenska säsong.

Inhoppande 18-åringen Kevin Yakob fastställde slutresultatet till 5-0 när debutanten tryckte in från snäv vinkel.

- Jävligt tungt såklart. Vi vet att vi möter ett väldigt bra lag. Tyvärr är vi inte tillräckligt bra och vi förlorar på individuella misstag, säger Dalkurds Ammad Ahmed till C More.

Häcken går med segern upp på tredjeplats i tabellen, med en match mer spelad än de övriga lagen i topp sex.

- Vi är ett bättre lag. Tabellen ljuger inte. Vi hade ganska bra kontroll men jag tycker att de sprang på bra och vi fick inte slappna av och vi gjorde det bra, säger Mervan Celik efter matchen till C More.

Startelvor:

Dalkurd: Van De Lei - Strand, Thorbjörnsson, Ekblad, Moenza - Ståhl, Tranberg, Löfkvist, Lawan - Ahmed, Ayaz

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Lindgren, Toivio, Andersson - Lundberg, Berggren, Faltsetas, Irandust - Celik, Jeremejeff