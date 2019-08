TV: Häcken vann målkalas på Hisingen - körde över Sirius

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Häcken blev nollat mot Djurgården i den förra omgången. Men mot Sirius lossnade målskyttet. Rejält. Hisingslaget körde över Sirius och vann med 4-1. - Spelarna visade att vi kan vara täta när vi behöver det, säger Andreas Alm, tränare, till C More.

Häcken föll i den förra omgången mot Djurgården på bortaplan med 2-0. I veckan förlorade laget med 3-0 mot AZ Alkmaar i Europa League-kvalet. Hade det gått grus målmaskineriet? Nej. Det bevisade laget mot Sirius hemma på Bravida Arena.

Redan efter nio minuter tog Häcken ledningen och det var läckert. Joona Toivio testade avslut utifrån och fick kalasträff. Lukas Jonsson i Sirius-målet gjorde allt han kunde för att nå bollen, men kunde inte få en näve på den.

- Det enda jag tänker när jag får bollen där är ”skjut, skjut”, sade Toivio till C More i halvtid.

- Jag kände att jag träffade bollen bra. Sedan såg jag att det inte blev någon skruv, då kan vad som helst hända, fortsatte Toivio.

Men Sirius lät sig inte nedslås trots den tunga inledningen. Dryga tio minuter senare slog Erik Friberg en misslyckad passning till Godswill Ekpolo. Det snappade Philip Haglund upp och serverade bollen till Niklas Busch Thor, som i sin tur tog ett par snabba kliv framåt och placerade in 1-1.

Häcken skulle dock hinna med att ta ledningen på nytt och utöka innan den första halvleken var färdigspelad. den 24:e minuten höll sig Gustav Berggren framme på hörna och nickade in 2-1 och några minuter efter det tog Ahmed Yasin från mittplan till offensivt straffområde och spelade fram Alexander Jeremejeff, som petade in 3-1.

I halvlek var Sirius kapten Niklas Busch Thor inte nöjd sitt lags första halvlek.

- Den är inte bra. Vi spelar en fotboll som passar Häcken väldigt bra, sade Busch Thor till C More i halvtid.

- De är extremt effektiva. Sedan kommer vi in i det här att de får kontra på oss. Jag tappar boll på mittplan och då är det mål liksom. Häcken är kanske farligast i allsvenskan på det.

Häcken var på jakt efter mer efter paus och tio minuter in i matchens andra akt gjorde laget även 4-1. Alexander Jeremejeff slog en delikat passning till Viktor Lundberg i djupled. Lundberg gjorde inget misstag av den möjligheten, utan satte dit bollen bakom Lukas Jonsson.

Efter det mattades tempot lite. Sirius hade sina chanser, Häcken kunde försvara sin ledningen in i mål. Siffrorna skrevs till 4-1.

- Det var bra att få vinna i dag. Vi kände att vi var i lite brygga (efter AZ-matchen, reds. anm). Vi har inte riktigt spelat vårt spel under ungefär tio dagar. Nu blev det lite bättre, säger Andreas Alm, tränare i Häcken, till C More.

C More: Var ni inte mycket bättre?

- Det var mycket bättre. Vi vann matchen tydligt också. Men sedan hade Sirius sex, i alla fall fem, chanser att göra 4-2. Det innebär inte att de var nära att vinna matchen. De är skickliga offensivt och sedan när vi kan utsätta deras backlinje offensivt för olika hot så har de det riktigt jobbigt. Det gjorde vi bra i dag. Spelarna visade att vi kan vara täta när vi behöver det så länge matchen inte är avgjord.

Häcken skuggar topplagen Malmö FF, AIK, Djurgården, på 33 poäng i och med segern. MFF har spelat ihop 37 poäng på 18 matcher, AIK likaså. Djurgården står på 35 poäng efter 17 matcher.

Sirius ligger elva på 18 poäng.

Se Lundbergs 4-1-mål i spelaren ovan.

Startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Lundberg, Berggren - Irandust, Jeremejeff, Yasin.

Sirius: Jonsson - Larson, Ceesay, Björkström - Saeid, Gustafsson, Busch Thor, Björnström - Lundholm, Haglund, Offia.