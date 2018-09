TV: Hallenius målsuccé fortsätter - sänkte BP med läcker fullträff

Sundsvall åkte i förra omgången, efter två raka segrar, på pumpen med 2-1 mot Örebro på Behrn Arena. Det var ett steg tillbaka efter en fin säsong, medan BP svarade för raka motsatsen genom att besegra Djurgården med 1-0 på Tele2 Arena. I kväll var det åter ombytta rollen i jämförelse med senaste omgången, när lagen möttes på Grimsta.

Sundsvall var inledningsvis hetast framför mål. Linus Hallenius, som inför matchen var noterad för 13 mål i år, hotade med ett skott utifrån, men fick se hemmamålvakten Nikola Petric styra undan avslutet till hörna. Till slut fick laget utdelning.

- Jag var inte beredd på att jag skulle få returen där, då jag först trodde på en passning som jag kunde lägga in i öppet mål, konstaterar Linus Hallenius för C More efter matchen.

Jonathan Tamimi tog sig i den 29:e minuten fram längs högerkanten, spelade fram Hallenius, som i sin tur skarvade vidare till David Batanero i en central position utanför straffområdet. Spanjoren var kylig och pricksköt 1-0 till bortalaget.

I andra halvlek lyfte BP och skapade fler målchanser. Det behövdes dock en dråplig felpassning av backen David Myrestam på egen planhalva för att laget skulle kvittera till 1-1. Philip Hellquist tog vara på misstaget, avancerade mot mål och sköt in kvitteringsmålet.

Sundsvall tryckte länge på för ett nytt ledningsmål och var i den 69:e minuten nära, då Maic Sema först sköt rakt på BP-målvakten före Hallenius nickade utanför på returen. De fick båda sin revanch senare i matchen.

Hallenius tog i den 81:e minuten vara på en retur i straffområdet och slog läckert till med ett avslut rakt upp i nättaket, hans 14:e mål den här säsongen. Sema var heller inte sämre och rullade i den 85:e minuten in 3-1, vilket stod sig matchen ut.

- Det är inte en av våra bättre prestationer, men samtidigt gör vi det också bra. Vi hade lite problem i första halvlek, men leder ändå med 1-0 i halvtid. Vi har därför ändå en ganska go känsla, men säger att vi ska göra det bättre i andra halvlek. Då ger vi i stället bort ett mål direkt och har sedan en bra period sista 20, 25 minuterna. Vi gick för vinsten och skapade bra tryck. Det var därför skönt att sätta tvåan och sedan satte Maic trea. Det är en skön känsla att vi vinner, säger Hallenius.

Sundsvall studsade därmed tillbaka efter förlusten senast och är ny femma i allsvenskan. BP är fortsatt placerat på 13:e-plats med en poäng ner till Sirius på kvalplats i tabellen.

- Vi har än så länge gjort en bra säsong och drömmer om att göra något speciellt. Det är åtta matcher kvar och vi har fortfarande chans att göra något historiskt, säger Hallenius och syftar på att en femteplacering är klubbens bästa placering i allsvenskan någonsin.

Startelvor:

Brommapojkarna: Petric - Björkén, Öhman, Figueroa, Falkmar - Sandberg-Magnusson, Gustafsson, Brandeborn - Omondi, Finnbogason, Hellquist.

Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Ciercoles, Myrestam - Tamimi, Batanero, Björkander, Olsson - Sema, Hallenius, Berg.