TV: Hallenius målsuccé fortsätter – tvåmålsskytt i seger mot Sirius

Sundsvall klev i kväll in till drabbningen med Sirius med två raka förluster, senast med 2-1 mot Östersund i allsvenskan. I kväll tycktes däremot osäkerheten från de matcherna vara som bortblåst, i varje fall i andra halvlek.

För den första halvleken var händelsefattig i Medelpad. Sirius skapade en av få chanser, där Jonas Lindberg sköt tätt utanför mål efter flipperspel i straffområdet. Det var i stället först i andra halvlek som det hettade till ordentligt.

- Det var jämnt. Vi kom inte upp i den nivån vi vill. De är bra och pressar på, så det är bara att köra på. Vi hade lite lägen, men nådde inte riktigt fram, säger Sundsvall-mittfältaren Maic Sema till C More i halvtid.

I andra halvlek sköt först Maic Sema i den 60:e minuten 1-0 och spelade därefter läckert fram Linus Hallenius i djupled till 2-0. I slutet av matchen nådde därefter Sema högst på hörna och skarvade fram Carlos Gracia till 3-0 före Hallenius blev tvåmålsskytt till 4-0, hans 13:e mål för säsongen. Sirius var nära reducering med ett avslut i ribban av Tim Björkström, men lämnade planen mållöst.

- Det var väl rätt bra avslut. Jag har fåt höra att jag har utvecklats i avslutningsdelen och jag tycker att målen var bra i dag, säger Sundsvall-anfallaren Linus Hallenius till C More.

Sundsvall bärgade därmed första segern på tre matcher och lyfte till sjätteplats i allsvenskan. Sirius är kvar på 13:e-plats i serien. Nu väntar landslagsuppehåll och därefter ställs Sundsvall mot Örebro borta, medan Sirius får ta sig an Hammarby i Uppsala.

- Det var väl viss frustration i halvlek, inte minst från mig själv. Jag tror att många kände att vi inte var där. Vi gick kanske in med förväntningar att det skulle vara enklare än vad det var, då Sirius höll ihop det väldigt bra i första halvlek. De var stundtals kanske lite bättre också, men sedan försökte Joel (Cedegren) få oss att hitta tillbaka till lugnet i spelet. I andra kändes det som att de inte riktigt orkade hålla ihop det, samtidigt som vi hittade tillbaka till vårt spel. Det var även viktigt att vi satte första. Då fick vi lite medvind, säger Hallenius.

- Vi var lite virriga innan deras 1-0-mål, men fram till dess driver vi på, men släpper in fyra mål på som det känns en halvtimme. Vi måste rannsaka oss själva kring vad vi gör när vi hamnar i underläge. De spelar ut oss fullständigt, framför allt efter 2-0. Vi måste stoppa blödningen, då vi var väldigt utspelade, säger Sirius-tränaren Kim Bergstrand till C More.

Lagens startelvor:

Gif Sundsvall: Eskelinen - Gracia, Björkander, Myrestam - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Olsson - Sema, Hallenius, Berg.

Sirius: Jonsson - Björkström, Eiswohld, Pehrsson, Larson - Saeid, Lindberg, Åhman Persson - Sirelius, Haglund, Gustafsson.