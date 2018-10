TV: Hallenius skadad - då vann Sundsvall klart ändå

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Skyttekungen Linus Hallenius missade matchen på grund av skada.

Trots det kunde Sundsvall slå Kalmar FF komfortabelt, 2-0.

- Linus kom in här och sa; 'fan vad kul det är att se oss spela. Jag förstår inte att det inte är ännu mer folk', säger Gif-tränaren Joel Cedergren till C More.