TV: Hamad med hattrick i Bajens premiärseger

Allsvenskan är igång igen. Under söndagen möttes Hammarby och Sirius på Tele2 Arena, inför 30 220 åskådare, och det blev hemmalaget som tog hem de tre premiärpoängen.

De grönvita skapade de stora farligheterna i den första halvleken. Bland annat blev anfallaren Pa Dibba frispelad i djupet av Muamer Tankovic i den 19:e minuten, men då räddade Sirius-keepern Joshua Wicks avslutet längs med marken.

Wicks räddade även ett tungt skott från Jiloan Hamad nere vid ena stolpen i den 26:e minuten, men precis innan pausvilan fick målvakten kapitulera. Då satte just Hamad 1-0 på straff. Ett skott täcktes bort av Sirius-mittbacken Jesper Arvidsson och domare Jonas Eriksson bedömde det som hands. Det domslutet följdes av vilda Sirius-protester, bland annat blev Sirius tränare Kim Bergstrand uppskickad på läktaren.

I den 50:e minuten gjorde Hamad 2-0 till Hammarby, även den gången på straff. Ian Sirelius fällde en fristående Serge-Junior Martinsson Ngouali i straffområdet, bedömdes att inte ha försökt spela på bollen och tilldelades därför också direkt rött kort.

Sirius, med tio man på planen, försökte därefter hämta ikapp underläget och i den 74:e minuten reducerade man till 2-1. Sam Lundholm drev då in från högerkanten och avlossade ett vänsterskott upp i bortre krysset. Då hade den tidigare AIK-spelaren varit inne på planen i en minut.

Men närmare än så kom aldrig Sirius en poäng. Hammarby vann till slut premiären med 3-1, efter att Jiloan Hamad placerat in sitt tredje mål för kvällen på tilläggstid i den andra halvleken. Hamad frispelades i en omställning och kunde trycka in bollen i bortre hörnet.

- Det var skönt att vinna premiären. Av tidigare erfarenhet så vet jag att det brukar vara lite krampaktigt, men jag tycker att det har sett väldigt bra ut här på slutet av försäsongen. Vi kommer in här med stort självförtroende och jag tycker att vi spelar väldigt bra i dag, säger Hamad till C More.

- Men det finns fortfarande mycket att förbättra.

Hammarbys lag: Johan Wiland - Simon Sandberg, David Fällman, Björn Paulsen, Neto Borges - Jeppe Andersen (Kennedy Bakircioglu 63), Serge-Junior Martinsson Ngouali - Imad Khalili (Arnor Smarason 83), Muamer Tankovic, Jiloan Hamad - Pa Dibba (Sander Svendsen 63).

Sirius lag: Joshua Wicks - Ian Sirelius, Tim Björkström, Jesper Arvidsson, Karl Larson - Christer Gustafsson, Abdul Razak (Johan Eiswohld 51) - Stefano Vecchia Holmquist, Moses Ogbu (Charbel Georges 90), Omar Eddahri - Shkodran Maholli (Sam Lundholm 73).