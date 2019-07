TV: Hammarby körde över Elfsborg - tog tredje raka segern

STOCKHOLM. Hammarby slog Elfsborg med 5-2 under måndagen. Nu har laget tre raka segrar, medan Borås-laget inte vunnit på sju matcher. - Det är inte vem som helst gör fem mål varje dag, säger Hammarbys Muamer Tankovic till C More.

Hammarby fortsätter visa fin form. Efter segrar mot Falkenberg och Gif Sundsvall den senaste tiden vann laget med 5-2 mot Elfsborg under måndagen.

Redan i den första halvleken blev det ett målkalas av tillställningen. I den 18:e minuten satte Imad Khalili 1-0 i öppet mål från nära håll, efter inspel från Nikola Djurdjic. Och därefter rullade det mesta på för hemmalaget. Tio minuter senare orsakade Stian Gregersen en frispark, vilken Darijan Bojanic slog in i straffområdet. Då touchade just Gregersen in den i eget mål. 2-0 till Bajen.

3-0 kom kort därefter. Då chippade Imad Khalili in bollen i nät, efter att ha blivit frispelad av Muamer Tankovic. Just Tankovic dundrade in 4-0 längs med marken i den 39:e minuten, innan Per Frick tröstmålade till 4-1 innan pausvilan på en nick efter frispark.

"Visa hjärta!", skanderade den tillresta Elfsborg-klacken när spelarna vandrade av planen för pausvila.

Direkt i inledningen av den andra halvleken placerade Jesper Karlsson in 4-2 för Elfsborg, och väckte lite liv i matchen. Men närmare än så kom aldrig gästerna en upphämtning. I den 63:e minuten tryckte nämligen Alexander Kacaniklic in 5-2 för Hammarby och punkterade mötet.

Matchen slutade 5-2 och segern är Hammarbys tredje raka. Elfsborg har i sin tur spelat sju raka matcher utan att vinna. Bajen ligger sexa i tabellen, medan Elfsborg parkerar på en tiondeplats.

Elfsborgs Stefan Ishizaki till C More:

- Det är otroligt tungt.

- Vi kommer ut med bra energi i andra och gör ett tidigt mål. Jag tycker det blir det en liten stund, men sen gör de 5-2 och då går det inte.

Hammarbys Muamer Tankovic:

- Vi är för negativa ibland. Det är inte vem som helst gör fem mål varje dag. Jag släpper gärna in två mål varje dag om vi gör fem framåt.

- Vi tar match för match. Nästa match är mot AFC och det är tre poäng som gäller där. Det är bara vinst, vinst, vinst. Vi utvecklar oss på träning varje dag.

Hammarbys lag: Davor Blazevic - Simon Sandberg, Richard Magyar (Mats Solheim 49), David Fällman, Dennis Widgren - Mads Fenger, Darijan Bojanic (Tim Söderström 65) - Alexander Kacaniklic, Nikola Djurdjic, Muamer Tankovic - Imad Khalili (Aron Johannsson 72)

Elfsborgs lag: Kevin Stuhr Ellegaard - Frederik Holst, Stian Gregersen, Alejandro Portillo, Simon Strand - Stefan Ishizaki (Deniz Hümmet 69), Robert Gojani, Samuel Holmén - Jesper Karlsson (Marokhy Ndione 78), Per Frick, Kevin Kabran (Simon Lundevall 69)