TV: Hammarby körde över ÖFK totalt - efter ”säsongens bästa halvlek”

STOCKHOLM. Hammarby körde över Östersund med 4-0 under tisdagen.

Men fick också nyckelspelaren Simon Sandberg utvisad.

- Jag har inte varit med om så här stor dominans någonsin, säger Muamer Tankovic till C More.