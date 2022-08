TV: Hammarby studsade tillbaka efter Värnamo-debaclet - Berisha debutmålskytt på Tele2

Redan innan avsparken mellan Hammarby och Sundsvall riktades stor uppmärksamhet mot Mohanad Jeahze. Ytterbacken, som klubben stängde av efter att ha vägrat spela mot Varbergs Bois, värmde inte upp med resten av laget ute på planen. Att han i stället höll igång i gymmet bekräftade även Hammarbys kommunikationsansvarig, Love Gustafsson, för Fotbollskanalen.

Med backen startandes på bänken - och den norske anfallsvärningen Veton Berisha i startelvan - var det hemmaspelande Hammarby som inledde målmässigt bäst. På Tele2 Arena tog nämligen laget ledningen efter drygt 40 sekunder när Abdelrahman Saidi säkert placerade in en boll i mål från tämligen nära håll.

Därefter fullständigt överöstes gästande Gif Sundsvall av Bajen-anfall. Stockholmsgänget träffade stolpen, kontrade, sköt utanför och kunde efter bara 20 minuters spel ha avgjort drabbningen.

Strax innan den första halvlekens ordinarie minuter var spelade kunde utökningen ha anlänt, men Nahir Besara missade en stor målmöjlighet i straffområdet och kort därefter räddade Sundsvall-målvakten Andreas Andersson ett skott från Gustav Ludwigson.

Därmed klev Hammarby in i pausvilan i uddamålsledning.

Under den andra halvleken var matchbilden betydligt mer öppen. Samtidigt som Bajen hade bud på mer, skapade även gästande Sundsvall några målmöjligheter, även om de inte var så väldigt många. Exempelvis stack den 22-årige anfallaren Ronaldo Damus upp i samband med en kontring och avlossade mot mål, men missade.

Med ungefär 20 minuter kvar av matchen skulle dock hemmalaget vända på spelet och nämnde Saidi få fram bollen till Veton Berisha. Förstärkningen gjorde inga misstag, utan skickad enkelt in bollen i mål. Därmed gjorde han sitt första mål i Hammarby-tröjan.

I den 90:e minuten skulle sedan även Gustav Ludwigson få in en boll i mål. Anfallaren fick till ett avslut som styrdes via en back i bortalaget och in i mål.

Således slutade drabbningen 3-0 till Hammarby.

Till saken hör även att berörde Mohanad Jeahze byttes in med drygt 17 minuter kvar av ordinarie tid. I samband med att han klev in på planen buades han ut av delar av hemmapubliken. Så agerade även somliga Bajen-supportrar när försvararen höll i bollen.

I nästa omgång av allsvenskan ställs Hammarby mot IFK Göteborg på bortaplan. Gif Sundsvall möter, å sin sida, regerande svenska mästaren Malmö FF på Eleda Stadion.

- Vi gör en bra match men vi måste döda den tidigare, säger Veton Berisha till Discovery+, och kommenterar sitt mål:

- Det är alltid kul att få göra mål i sin första start och jag hoppas på många fler. Men det viktigaste är att vi tar tre poäng, men för självförtroendet är det bra att få göra mål.

Berisha valde att hylla Bajen-fansen efteråt:

- Från första dagen sedan jag kom hit har mottagandet från fansen varit fantastiskt. Tusen tack till alla som tog sig hit i dag och som har hört av sig, säger han.

Startelvor:

Hammarby: Blazevic - Sandberg, Fenger, Kurtulus, Pinas - Bojanic, Andersen - Ludwigson, Besara, Saidi - Berisha.

Gif Sundsvall: Andersson - Lundström, Lasso, Blomqvist, Lindkvist - Pichkah, Nåvik, Corona, Ylätupa - Engblom, Damus.