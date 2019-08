TV: Hammarby tillbaka på vinnarspåret - går upp som ny tabellfyra

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Hammarby har känning på den allsvenska toppen.

Under söndagen vann man med 2-1 mot Helsingborg, som har fyra raka matcher utan seger.

- Det var på väg att bli samma historia som förra veckan, säger en irriterad Muamer Tankovic till C More.