TV: Hammarby tog poäng efter galen avslutning: "Ibland är det inte rättvist"

När lagen möttes på Tele2 Arena i förra omgången skrevs slutsiffrorna till 0-2 efter mål från Elfsborg-duon Rasmus Alm och Alexander Bernhardsson.

Trots att båda lagen spelar returmatcher i Europa Conference League-kvalet på torsdag, där båda lagen har underlägen sedan första matchen, ställde de ändå upp med starka startelvor under söndagens match. Dock tvingades Bajen-målvakten kasta in handduken på uppvärmningen efter att ha skadat fingret. Även David Ousted saknades i truppen vilket gjorde att Davor Blazevic - som under våren varit utlånad till Sundsvall, fick chansen.

När matchen blåstes igång skulle det inte dröja länge förrän nästa dråpslag skulle komma Hammarbys väg. I den femte minuten hittade Robert Gojani Alexander Bernhardsson bakom Hammarbys backlinje, varpå talangen tog med sig bollen och kyligt placerade in 1-0 till hemmalaget Elfsborg.

ANNONS

Efter knappa halvtimmen fick Hammarby ett fint läge att kvittera. Efter flera passningar i och runt offensivt straffområde fick Gustav Ludwigson bollen. Anfallaren vände upp och avslutade från nära håll - men Elfsborg-målvakten Tim Rönning kunde parera.

Ju längre matchen gick desto mer jobbade sig Bajen in i matchen. Men Elfsborg stod lågt och Stockholmslaget hade svårt att hitta in bakom backlinjen.

Precis innan paus hade Akinkunmi Amoo en nick som var ytterst nära att gå in - men Elfsborgs ledning stod sig halvleken ut.

I paus var Darijan Bojanic allt annat än nöjd med Hammarbys första 45.

- Det är för slappt - det är för dåligt. Jag vet inte vad det handlar om. Det är inte okej - vi släpper in mål hela tiden. Vi ligger under innan vi kan ta tag i saker och ting, säger han till Discovery+.

I andra halvlek kom Hammarby ut och fortsatte på den inslagna vägen. Man tog sig till fina offensiva positioner - men när det vankades avslut fick de inte till det.

ANNONS

Inbytte Elsborgs-anfallaren Marokhy Ndione var nära att utöka. Rasmus Alm pressade Jon Gudni Fjoluson, som inte fick till hemåtpassningen. Där kom Ndione framstormande och var så när att peta bollen runt Blazevic - och få öppet mål.

Men 2-0 skulle komma. Efter ett långt inkast hamnade bollen hos Jacob Ondrejka som borrade upp bollen i nättaket.

När klockan precis hade passerat 90 väcktes Hammarbys poänghopp. Nyförvärvet Aljosa Matko fick på en drömträff och reducerade.

Och bara minuten senare fick Hammarby straff efter att Williot Swedberg fällts. Fram stegade Abbe Khalili och... Tryckte in 2-2!

Strax därefter blåste domaren av matchen.

- Det känns otroligt skönt. Vi visade lite karaktär. Jag kände att målvakten skulle gå till vänster så jag satte den stenhårt i mitten. Ibland är inte fotbollen rättvis, säger Khalili till Discovery+ om avslutningen och straffen.

ANNONS

Startelvor:

Elfsborg: Rönning – Larsson, McVey, Väisänen, Strand – Holst, Rømer, Gojani – Bernhardsson, Frick, Okkels.

Hammarby: Blazevic – Fenger, Paulsen, Fjoluson – Rodic, Andersen, Bojanic, Jeahze – Amoo, Selmani, Ludwigson.