TV: Hammarbys ras mot Kalmar - tappade 2-0 till kryss efter stor dramatik

Davor Blazevic fick rött kort och Muamer Tankovic utökade till 2-0. Sedan tappade Hammarby - efter stor dramatik - till kryss mot Kalmar FF. - Jag tror att alla såg att de blev hjälpta, säger Bajen-målvakten Johan Wiland till C More.

Hammarby var rejält formstarkt och hade inför söndagseftermiddagens möte med Kalmar fyra raka segrar och 20-7 i målskillnad, medan läget var raka motsatsen för motståndarlaget med bottenstrid och svag form. Förutsättningarna tycktes därmed vara klara på förhand. Det här var en match som Bajen gick in till som stor favorit att vinna.

Men Stockholmslaget övertygade inte i första halvlek. Kalmar skapade matchens första riktiga målchans, då Nils Fröling vann en duell med Simon Sandberg på vänsterkanten och släppte bollen till Romario. Brassen tog ett par kliv framåt och prövade ett avslut, men fick se Davor Blazevic sträcka ut sig och rädda avslutet.

Första halvan av matchen var jämn och relativt tillknäppt. Därför kom Hammarbys ledningsmål lite oväntat när Mats Solheim knoppade in 1-0 efter hörna av Darijan Bojanic.

- Senaste målet jag gjorde här var ett självmål, så det var skönt att göra ett mål i rätt ände också, sa Solheim, som har ett förflutet i KFF, till C More i halvtid.

KFF var nära att kvittera efter 1-0-målet, men åter hade inte Romario någon lycka framför mål. Blazevic hamnade på mellanhand och brassen lyfte bollen över målvakten, men via en motståndare i ribban. Därmed gick Bajen till halvtidsvila i uddamålsledning.

- Det blev ungefär som vi förväntade oss. Det blev en del långbollar och mycket dueller. Jag tycker vi kom lite bättre in i det efter tio, femton minuter. I slutet hade de en liten sekvens, så vi måste komma tillbaka lite bättre i andra, sa Solheim till C More i halvtid.

Trots underläge var KFF-backen Henrik Löfkvist relativt nöjd i paus.

- Jag tycker att vi gjorde en bra första halvlek. Vi gjorde det som vi sa innan, kom runt deras ytterbackar på sidorna och framför allt på slutet. Jag tror väl att vi behöver göra det oftare och mer frekvent. En helt okej halvlek, trots underläge, sa Henrik Löfkvist till C More i halvtid.

Om första halvlek var tillknäppt och relativt händelsefattig, så var den andra halvan av matchen raka motsatsen. Nu var det stor dramatik.

Dryga tio minuter efter paus blev Blazevic utvisad. KFF-anfallaren Alexander Ahl Holmström och målvakten kolliderade otäckt en bit utanför straffområdet och Blazevic blev utvisad, medan Ahl Holmström blev utbytt efter smällen, vilket gjorde att Isak Magnusson fick komma in på planen.

Samtidigt ersatte också Johan Wiland, som varit långtidsskadad, Blazevic mellan Bajens stolpar och gjorde därmed comeback efter drygt åtta månaders skadefrånvaro. Målvakten imponerade direkt med en fin räddning på frispark av Romario - men väl där tog inte dramatiken slut i Småland.

Muamer Tankovic avslutade i anfallet senare en kontring till 2-0 - och nu tycktes Bajen vara på väg mot tre poäng. Men Kalmar ville annorlunda och efter att Maxwell föll i en duell med Alexander Kacaniklic i straffområdet, så reducerade Fröling på straff till 2-1 och några minuter senare ordnade Henrik Löfkvist 2-2 efter hörna.

- Jag tror att alla såg att de blev hjälpta lite grand, att komma in i matchen. Men sedan ska man inte tappa det därefter. Vi måste försöka att ställa oss bättre och inte låta dem komma framåt. Parkera bussen lite, även fast vi är en man mindre kan vi göra det. I det stora hela gör vi 2-0 med en man mindre och då ser det bra ut. Jag tror vi hade tagit det om de inte hade fått straffen, säger Wiland till C More.

Hammarby tappade därmed 2-0 till 2-2 och fick i slutändan vara nöjt med kryss mot Kalmar på Guldfågeln Arena. Hammarby är på fjärdeplats i serietabellen med fem poäng upp till Malmö FF i serieledning. Kalmar är på 14:e-plats med endast bättre målskillnad än AFC Eskilstuna på nedflyttningsplats i allsvenskan.

- Det var ett onödigt mål att släppa in precis efter hörnan. Vi ska bara döda det där anfallet, det är för dåligt. Sedan gör vi det såklart bra när vi kommer in i matchen igen och ordnade kvittering, men annars hade vi kunnat vinna, säger Löfkvist till C More.

Även om Löfkvist hade blandade känslor efteråt, så menar han nu att upphämtningen kan ge laget en positiv effekt inför den fortsatta delen av säsongen.

- Det här kommer att göra otroligt mycket, förhoppningsvis i alla fall. Vi hade en match i våras när vi släppte in ett mål i 90:e minuten mot Göteborg och då blev det i stället 1-1 åt andra hållet. Jag vet hur den har tärt på självförtroendet, så jag hoppas att det går åt andra hållet nu i stället när vi får en sådan här med oss.

Startelvor:

Kalmar: Hägg Johansson - Löfkvist, Agardius, Akas - Nouri, Söderqvist, Romario, Adrian, Rafael - Fröling, Ahl Holmström

Hammarby: Blazevic - Sandberg, Fenger, Magyar, Solheim - Bojanic, Andersen - Kacaniklic, Djurdjic, Tankovic - Khalili