TV: Här blir Sirius tränare uppvisad på läktaren: "Väldigt konstig bedömning"

Under söndagen spelade Hammarby och Sirius mot varandra inför ett fullsatt Tele2 Arena. Sent in i den första halvleken fick hemmalaget en straff, efter att Sirius-mittbacken Jesper Arvidsson stått i vägen för ett skott och domare Jonas Eriksson bedömt att bollen tog på Arvidssons ena arm.

Jiloan Hamad satte straffen till 1-0 för Hammarby, men innan dess hann Sirius tränare Kim Bergstrand bli uppvisad på läktaren. Bergstrand protesterade mot domslutet vid straffen, och även att Sirius fick en frispark emot sig i situationen innan den, och då visade Jonas Eriksson ut tränaren.

- Det är väldigt konstig bedömning tycker jag. Men det är som det är, domaren gör som han gör och så är det, säger Sirius assisterande Thomas Lagerlöf till C More i pausen.

Vad är det som gör att ni blir upprörda?

- Det är frisparken på mittplan framförallt. Obegripligt för våran del.