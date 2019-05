TV: Här kastas rökbomb in vid Dahlin: "Så vansinnigt - mot egen målvakt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Mötet mellan IFK Göteborg och Malmö FF fick tidigt avbrytas. Anledningen? En rökbomb som kastades in från läktarsidan där Malmö FF-publiken står och som landade precis i närheten av Johan Dahlin. - Det är så vansinnigt, det är mot egen målvakt, säger C Mores Patrik Westberg.

Det blev ett tidigt avbrott i mötet mellan IFK Göteborg och Malmö FF i allsvenskan under torsdagskvällen. Avbrottet berodde på att en "rökbomb" kastades in från läktarplats och som landade bara någon meter ifrån MFF:s målvakt Johan Dahlin. Rökbomben kom från den sida där Malmö FF-klacken håller till.

- Det är så vansinnigt, det är mot egen målvakt, säger C Mores Patrik Westberg om incidenten.

Matchen återupptogs efter några minuters avbrott.

C Mores Anders Andersson:

- Alla runtomkring (på läktaren) är irriterade.

Patrik Westberg fyller i:

- Malmö-klacken tittar sig omkring och pekar åt något håll. Det är någon enskild person som förstör. I Malmö-klacken går man inte med på det här, man accepterar inte det här. Man visar den människa som betett sig på det här viset utgången.

I paus bekräftade Malmö FF på sitt officiella Twitter-konto att personen som kastade in rökfacklan är identifierad och omhändertagen av polis.

"En arrangörsavstängning från MFF väntar och ett eventuellt tillträdesförbud som i så fall utfärdas av åklagare. Vidare så kommer polisen att skriva anmälan för tillträdesförbud och göra en brottsanmälan för brott mot ordningslagen", skriver MFF.

