TV: Här visar Hammarbys sportchef runt på Tele2 Arena: "Ingen jävla ordning alls"

På söndag väntar allsvenskt toppderby mellan AIK och Hammarby på Friends Arena. AIK har varit ett topplag i flera säsonger medan Hammarby har hamnat på den undre halvan ända sedan de tog steget tillbaka till serien från superettan.

Trots att lagen är värsta konkurrenter är kontakten mellan klubbarna tät.

- Jag vet att Norling (tränare i AIK) och Billborn (tränare i Hammarby) är väldigt goda vänner. Sen kanske de inte ringer varandra de här två veckorna fram till derbyt. Jag har väldigt goda kompisar i AIK och i Djurgården – på alla nivåer. Ända från spelare upp till oss i ledningen är det väldigt bra relationer, berättar Hammarbys sportchef Jesper Jansson.

Jansson tillträdde som sportchef inför förra säsongen och berättar att Hammarby hade en långsiktig plan redan innan han tog över som sportchef.

- Innan jag kom in hade Hammarby en långsiktig plan. Sedan har jag kopplat på mina grejer på den. Vi har fått in lite go i klubben och det har spridit sig. Att man tror på det och det tror jag har varit viktigt. Det har varit väldigt mycket snack om supportrarna, stämningen, arenan. Man har snackat väldigt lite fotboll och prestationer, säger han.

- Kan vi komma upp och närma oss nivån på läktaren på planen kommer det bli jäkligt bra.

I inslaget visar Janssons också runt på Tele2 Arena och under tiden som Hammarbys träningsanläggning renoveras har Jansson kontor inne på arenan.

- Tillfällig bostad för mig och Hjelmberg. Så det är ingen jävla ordning alls, men vi är på väg tillbaka till Årsta. Men det har ändå varit bättre än det var på Årsta innan. Man har kunnat visa arenan för spelarna, säger sportchefen när han visar runt.

I spelaren ovan visas inslaget när Jansson visar runt på arenan och berättar om relationen med värsta rivalerna AIK och Djurgården.