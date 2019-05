TV: Helsingborg fick oavgjort mot Djurgården – och hade mål felaktigt bortdömd för offside

HELSINGBORG. Det hände nästan ingenting i första halvlek, men i andra halvlek dominerade Helsingborgs IF mot Djurgårdens IF. Trots det blev det 1-1 efter att domaren felaktigt dömt bort ett andra mål av Rasmus Jönsson.

- Surt att vi inte får in segermålet, säger HIF-anfallaren till C More.