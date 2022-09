TV: Helsingborg skrällvann i Göteborg - Blåvitt tappar i toppstriden

I Blåvitt var mittbacken Calle Johansson tillbaka i elvan sedan en sjukdomsperiod, och ersatte skadade Mattias Bjärsmyr. Hos gästande Helsingborgs IF fanns Taha Ali åter från start efter att ha varit avstängd senast.

Matchinledningen var böljande och inget lag lyckades koppla ett grepp om matchen under den första halvtimmen. Helsingborg stod upp bra, men hade liksom Blåvitt svårt att komma till farligheter framåt.

Men när den första heta målchansen kom - ja, då skulle det också bli nätrassel. HIF:s Alexander Faltsetas friställde Rasmus Wiedesheim-Paul från mittplan, och Blåvitt-försvaret hann inte i kapp. Rosenborg-lånet misslyckades först med att runda Warner Hahn, men på returen stänkte lagkamraten Amar Muhsin dit ledningsmålet för Helsingborg i den 37:e minuten.

ANNONS

Just när de tillresta bortafansen började skandera “Var är Änglarna?” så skulle det smälla igen. Blåvitts Eman Markovic tog sin igenom ett passivt HIF-försvar och spelade vidare till Gustaf Norlin, vars skott letade sig in i mål i matchminut 40. Fullträffen var Norlins sjätte för säsongen och betydde 1-1 i matchen.

Om de första 30 minuterna var chansfattiga, var den avslutande kvarten av den första halvleken det motsatta. Wilhelm Loeper blev helt friställd, men Warner Hahn stod för en jätteparad och bollen gick ut till hörna. Efter hörnsparken letade sig bollen fram till Wiedesheim-Paul - som cyklade in sitt första mål för säsongen och återtog Helsingborgs ledning innan paus.

I halvtid var Blåvitts Gustaf Norlin rejält missnöjd med hemmalagets första halvlek.

- Den är inte bra alls. Det är så många slarvfel så jag vet inte vad … från min sida och från hela laget. Det håller inte i allsvenskan, sa Norlin till Discovery+.

ANNONS

Helsingborgs första målskytt Amar Muhsin var desto mer belåten.

- Jag tycker faktiskt att vi är väldigt aggressiva. Vi kör bra defensivt och går på många kontringar. Vi har skadat dem. Jag tycker bara att vi ska trycka på och fortsätta köra, sa 24-åringen i paus.

Till den andra halvleken gjorde Blåvitt dubbla förändringar. Utöver att Simon Thern klev in i spel och ersatte Abundance Salaou, tvingades också mittbacken Calle Johansson kliva av och ersättas av Sebastian Eriksson. Mikael Stahres förklaring till bytet av Johansson var att han var “yr” och att “det blixtrade i synfältet”.

Den andra halvleken präglades av tuffa dueller och det var dåligt med avslut på mål. Men i den 75:e minuten nådde Gustav Svensson högst på ett inlägg som kom från inhoppande Hosam Aiesh. Mittfältsveteranen lyckades dock inte få bollen på mål.

ANNONS

I den 85:e minuten skulle hemmalaget ändå få sina chanser till kvittering. Först var Emil Salomonsson centimeter ifrån när han prickade stolpen, och strax därefter fick debutanten Suleiman Abdullahi ett gyllene läge från nära håll - men brände.

Trots en rejäl blåvit anstormning slutade matchen 1-3. Wilhelm Loeper avgjorde i öppet mål i matchens absoluta slutsekde.

- Jag var orolig att jag inte skulle orka. Men lyckligtvis gick det vägen, säger Loeper till Disovery+.

Mikael Stahre, tränare i Blåvitt, var mindre nöjd med insatsen.

- Helsingborg gör det bra. Vi får lyfta på hatten, säger Stahre till Discovery+ och fortsätter:

Förlusten gör att jakten på Europaplats går vidare för Blåvitt, som nu ligger sjua i tabellen.

- Vi gör en svag insats denna kväll. Man måste ändå ta hänsyn till att motståndaren gör det bra, det måste man ha respekt för. När vi gör 1-1 så har vi inte skapat någon målchans alls. Jag var nöjd att vi inte låg under med mer då. En tuff förlust, men en väckarklocka att man måste vara extremt ödmjuk, säger Stahre på presskonferensen.

ANNONS

Desto gladare var Alvaro Santos, tränare i Helsingborg.

- Vi blev pressade, men redde ut det till slut, vilket vi inte gjort de senaste matcherna. Vi har också en fantastisk klack med oss som hjälper till.



För Helsingborgs IF betydde de tre poängen att man just nu tar sig upp på kvalplats framför Degerfors IF och Gif Sundsvall.

I nästa omgång väntar ett tufft möte för IFK Göteborg, som gästar Djurgårdens IF, men också för Helsingborgs IF som drabbar samman med Malmö FF i ett Skånederby på Olympia.

Startelvor:

IFK Göteborg: Hahn - Salomonsson, Johansson, Bångsbo, Wendt - Svensson, Salaou, Carneil - Markovic, Berg, Norlin.

Helsingborg: Joelsson - Rejnhold, Widell, Rogne, Davidsen - Faltsetas, Khalili - Loeper, Ali, Wiedesheim-Paul - Muhsin.