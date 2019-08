TV: HIF föll ihop mot Norrköping – förlorade med 5-0

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Helsingborgs IF har det tungt i allsvenskan.

På söndagen föll man ihop mot Norrköping och förlorade med 5-0.

- Alldeles för stora siffror som vi ger dem, säger HIF:s tränare Alexander Tengryd till C More.