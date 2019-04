TV: HIF med kvittering i minut 89 mot Gif Sundsvall - Boysen fixade en poäng för hemmalaget

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

HELSINGBORG. Linus Hallenius fick spela fotboll på sin gamla hemmaplan Olympia, och inför spridda burop var det han som gjorde 0-1. Helsingborgs IF fick dock in en sen kvittering via David Boysen.