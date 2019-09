TV: HIF nära säkrat allsvenskan 2020 efter Svenssons show - KFF allt närmare nedflyttningsplats

HELSINGBORG. Med fyra omgångar kvar har Helsingborgs IF åtta poäng ner till kvalplats. De lär ha säkrat allsvenskan 2020 efter en seger mot Kalmar FF (2-0), där Max Svensson gjorde målen.

I bottenmötet mellan Helsingborgs IF och Kalmar FF tog det 21 minuter innan matchens första skott avlossades, och innan det hade ingenting hänt. Det ryckte upp sig lite under andra halvan av första halvlek, med en eller ett par halvchanser åt bägge håll, men det var en tempo- och händelsefattig halvlek.

- Vi måste hitta rätt lägen för genombrott. Det finns ytor att hitta in bakom dem, även om det är tufft. De är väldigt låga och väldigt många folk bakom bollen, sa Olof Mellberg till C More i halvtid.

De hittade tidigt ett fint kontringsläge i andra halvlek när Max Svensson avancerade och passade till Mamudu Moro, som sköt i stolpens utsida. Det var också den duon som fortsatte att ge något för HIF den här dagen. Deras löpningar var det som ibland skapade skada hos KFF, och det var de två som fixade 1-0. Alexander Farnerud slog ut bollen på Moro, ett bra inlägg, och till slut fick Svensson in bollen i mål.

Bara minuter senare högg Svensson på en misslyckad hemåtnick, drog förbi målvakten, och gjorde 2-0. KFF gjorde efter det byte av både spelare och formation, men fick inte till någon forcering mot slutet.

HIF vann 2-0, deras tredje vinst på fem matcher, och har nu åtta poäng ner till kval- och nedflyttningsplats. För KFF är siffran tre poäng och de möter AFC Eskilstuna nästa helg, bland annat utan avstängda Rasmus Elm.

Helsingborgs IF: Lindegaard - Randrup, Holgersson, Granqvist, A.Eriksson (24’) - Abubakari (78’), Gigovic - Moro, Farnerud (84’), M.Svensson - Gero

Inhoppare: Liverstam (24’), Bance (78’), Hafsteinsson (84’)

Kalmar FF: Hägg Johansson - Nouri (62’), V.Elm, Aliti - Manns (74’), Gustafsson, R.Elm (54’), Romário, Agardius - Fröling, Ahl Holmström

Inhoppare: Rafinha (54’), P.Johansson (62’), Sachpekidis (74’)

Se höjdpunkterna mellan Helsingborg och Kalmar i spelaren ovan.