TV: Holmberg tvåmålsskytt och hjälte för Norrköping - hakade av MFF i toppstriden

Norrköping tog i kväll emot Malmö FF hemma på Östgötaporten. Det var ett möte, där båda lagen jagade en seger för att hänga på AIK i toppen av tabellen i allsvenskan. Gästerna inledde mötet med störst bollinnehav, men utan att skapa riktigt heta målchanser. Det gjorde i stället hemmalaget.

Norrköping skapade efter tolv minuter matchens första målchans. David Moberg Karlsson nickade fram Alexander Fransson i straffområdet, som sköt strax över mål. Några minuter senare höll sig Moberg Karlsson framme igen, men den här gången med eget avslut på mål. Det gav frukt, då Kalle Holmberg högg på returen och tryckte upp bollen i nättaket bakom Johan Dahlin till 1-0.

Malmö tog därefter åter över initiativet framåt och blev i den 28:e minuten tilldelat straff, när Anders Cristiansen tog emot en passning i straffområdet, men blev omkullvält av Andreas Johansson. Marcus Antonsson var kylig och placerade in bollen i Isak Petterssons högra hörn.

Två minuter senare var det dags igen, åter straff, men den här gången till hemmalaget. Ian Smith mötte ett inspel till höger i straffområdet, men hann knappt förvalta läget förrän Rasmus Bengtsson kom sent in i duellen och fällde Smith till ny straffspark. Holmberg var minst lika kylig som Antonsson och sköt 2-1 i mitten av målet, hans sjunde fullträff den här säsongen.

- Det är fint faktiskt. Vi snackade om det innan, att målskyttet kanske lossnar och det tycker jag att det har gjort, så det var fint, sa Holmberg till C More i halvtid.

- Jag tycker att vi ligger ganska bra i positionerna. Vi måste kanske jobba lite mer framåt, då vi blir lite för tillbakatryckta, men samtidigt har de inte så mycket chanser, så vi är nöjda, fortsatte han.

I andra halvlek höjde MFF tempot mot motståndarmålet med flera farliga inspel i straffområdet. Norrköping var dock heller inte ofarligt och var i den 60:e minuten nära ett friläge, då Behrang Safari var en tå ifrån att Moberg Karlsson kom fri framför mål.

I slutändan var det Malmö som skapade mest tryck mot mål. Först hotade Christiansen med ett skott utanför straffområdet i stolpen, medan Antonsson hotade med ett skott ur snäv vinkel, som Pettersson petade ut över kortsidan till hörna. Peking-målvakten fick dessutom svettas ytterligare ett par gånger, men höll den här gången tätt i andra halvlek.

Norrköping vann till slut med 3-1 efter att Filip Dagerstål punkterat matchen på övertid, och bärgade tredje raka segern och bröt därmed Malmös åtta matcher långa segersvit i allsvenskan. Norrköping befäste sin position på andraplats i tabellen med tre poäng upp till AIK i serieledning. Malmö är i sin tur kvar på fjärdeplats i tabellen.

- Det är en glädje och stolthet. Jag tycker att vi leder matchen välförtjänt i halvtid. Vi skapar en hel del bra målchanser under första halvlek. I andra halvlek tappar vi initiativet, men vi jobbar disciplinerat som ett lag i försvarsspelet genom 90 minuter, det gör att vi med glädje och stolthet står här, säger Jens Gustafsson till C More.

Vad gäller det faktum att Kalle Holmberg hittat ur formsvackan säger han:

- Jo det är väldigt kul. Han har hela tiden gjort det absolut bästa för laget i den här tuffa tiden som han varit i med lite måltorka. Han har jobbat sig framåt, på precis rätt sätt får att nå den målfabrikationen han haft de två senaste matcherna.

Norrköping ställs härnäst på lördag mot Sirius i Uppsala, medan Malmö på söndag tar emot Sundsvall hemma på Stadion i allsvenskan.

MFF-tränaren Uwe Rösler:

- Vi visste att de skulle sätta press på oss i början men det skadade oss inte. Det var två situationer där vi hade fel position i försvaret och målet kom från ingenstans. Efter det var det bara ett lag på planen, säger han till C More.

- Jag kan inte kritisera mina spelare på något sätt. När man spelare om mästerskapet och håller till i toppen kan man inte göra misstag av den typen vi gjorde i första halvlek. Men vi lär oss och går vidare.

Norrköpings lag: Isak Pettersson - Henrik Castegren, Andreas Johansson, Lars Krogh Gerson - Ian Smith, Alexander Fransson, Simon Thern (Filip Dagerstål 84), Gudmundur Thorarinsson - David Moberg Karlsson, Karl Holmberg (Simon Skrabb 74), Jordan Larsson (Alexander Jakobsen 55).

Malmös lag: Johan Dahlin - Lasse Nielsen, Rasmus Bengtsson (Behrang Safari 33), Franz Brorsson (Romain Gall 75) - Andreas Vindheim, Fouad Bachirou, Anders Christiansen, Oscar Lewicki, Sören Rieks - Arnor Traustason, Marcus Antonsson.