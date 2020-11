TV: IFK Göteborg tog blytung seger i sexpoängsmatchen mot HIF - Holm matchvinnare

I sjunde minuten avlossade IFK Göteborgs ytter Giorgi Charaisjvili ett tungt skott som gick utanför vänstra stolpen. Två minuter senare ville Charaisjvili få straff sedan han gått omkull i straffområdet, men fick inget gehör hos domare Mohammed Al-Hakim. I tolfte minuten var Alexander Farnerud nära att ge Blåvitt ledningen. Farnerud fick bollen i boxen och klippte till direkt. Alexander Nilsson svarade för en fin räddning till hörna. I 21:a minuten var Helsingborgs IF nära att ta ledningen. Färöiske mittfältaren Brandur Hendriksson fick iväg en rökare som tog i ribbans överkant.



IFK Göteborg hade sedan en fin period och tog också ledningen efter 33 minuters spel. En hörna från Tobias Sana nickades i mål av Emil Holm. Ytterbacken visade stor glädje när han firade sitt första allsvenska mål. Alhassan Yusuf fick ett läge att dubblera ledningen fyra minuter senare, men skottet utifrån gick rakt på Alexander Nilsson i HIF-målet. IFK Göteborg ledde med 1-0 i paus.



HIF gjorde ett byte i halvtid. Ravy Tsouka kom in istället för Mohammed Abubakari. Mix Diskerud flyttades då upp på mittfältet. Fyra minuter in i andra halvlek var hemmalaget nära att kvittera. Brandur Hendriksson nådde högst på en frispark och fick till en bra nick men Blåvitts grekiske keeper Giannis Anestis svarade för en ännu bättre räddning. I 51:a minuten fick Alexander Farnerud ett ypperligt låge att göra 2-0. Han kom nära mål och skulle ”bara” pricka in bollen, men sköt utanför.



Efter en timmes spel slängde HIF in Alhaji Gero i hopp om att få in en kvittering. Och tre minuter senare bytte Blåvitt in profilerna Pontus Wernbloom och Robin Söder, som därmed fick göra sitt längsta inhopp hittills. I 65:e minuten hade Giorgi Charaisjvili ett friläge, men rå räddade Nilsson till hörna. Blåvitt gick ner och spelade med tre mittbackar. Med tio minuter kvar av ordinarie tid drog Tobias Sana iväg ett farligt skott som Alexander Nilsson kunde rädda med vissa problem. I slutminuterna gjorde Sebastian Eriksson comeback för IFK Göteborg. I 93:e minuten prickade HIF:s anfallare Anthony van den Hurk ribban. Blåvitt höll undan med nöd och näppe och tog en extremt viktig seger i bottenstriden. Tack vare segern är nu Blåvitt tre poäng före Kalmar FF, som ligger på kvalplats. HIF är jumbo i tabellen när tre omgångar återstår.

Helsingborgs startelva: Nilsson - Ceesay, Ceesay, Olsson, Eriksson - Hendriksson, Abubakari, Diskerud, Svensson - Timossi Andersson, van den Hurk.

IFK Göteborgs startelva: Anestis - Holm, Da Graca, Bjärsmyr, Jallow - Yusuf, Johansson - Charaisjvili, Abraham, Sana - Farnerud.