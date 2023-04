TV: IFK Norrköping följde upp AIK-krossen med ny seger - Sigurdsson sänkte Värnamo

IFK Norrköping levererade ett styrkebesked förra helgen när man reste drygt två timmar norrut och besegrade AIK på Friends Arena med hela 3-0. Nästa match i ordningen var under söndagen kamratmötet med IFK Värnamo hemma på Platinumcars Arena i Norrköping mot ett Värnamo som föll mot Mjällby AIF i måndags med 1-0.

Då mönstrade hemmatränaren Glen Riddersholm i princip samma elva som i Stockholm med ndantaget att Laorent Shabani klev in i Vito Hammershøy-Mistratis ställe, som utgick skadad mot AIK. Värnamos tränare Kim Hellberg stod för två byten: Netinho in istället för Freddy Winsth och Simon Thern in istället för Djurgårdslånet Albion Ademi.

ANNONS

När matchens blåsts i gång dröjde det inte länge förrän hemmalaget fick ett ypperligt läge att ta ledningen. Arnór Sigurdsson vände upp vid halvmånen och revs ner. Norrköping tilldelades frispark från en bra position och Sigurdsson själv förvaltade den – men sköt i muren.

Norrköping fortsatte att föra matchen under inledningen och tio minuter efter Sigurdssons frisparksläge var "Peking" bara en stolpträff ifrån att ta ledningen. På en hörna, även den från Sigurdsson, nådde Marco Lund högst och nickade i stolpen. Den efterföljande situationen kunde Värnamo avvärja.

Men det skulle bli tredje gången gillt för Sigurdsson och Norrköping. Med kvarten spelade stod Värnamo-målvakten Pilip Vaitsiakhovich för en minst sagt stor bjudning. Belarusiern rusade ut på en djupledsboll slagen bakom Värnamos backlinje men misslyckades med sin nickrensning. Bollen damp ner framför fötterna på Sigurdsson som enkelt kunde rulla in 1-0 i öppet mål. Förmodligen ett av islänningens enklaste mål i karriären.

ANNONS

Efter målet vaknade Värnamo och spelade sig in i matchen. Gästerna kom runt på kanterna, i synnerhet Norrköpings högerkant, och fick in flera bollar i Norrköpings box. Man lyckades emellertid inte mäkta med någon hundraprocentig målchans. Hemmalaget försvarade sig väl.

Med tio minuter kvar av halvleken fick Värnamo sitt bästa läge i matchen. Ett inlägg från gästernas vänsterkant nådde fram till Gustav Engvall vid den bortre stolpen som fick ett drömläge att kvittera. Men prestigeförvärvet fick inte någon fot på bollen och läget rann ut i sanden.

Men likt Norrköping i sin press under inledningen av matchen skulle Värnamo i sin tur också få utdelning på sin press under den avslutande delen av första halvlek. Ett inkast från Netinho nickades snöpligt i eget mål av Marco Lund med bara sekunder kvar att spela av den första halvlekens tilläggstid.

ANNONS

- Det ska inte hända. Det är andra gången den här säsongen vi släpper in mål precis innan halvtid. Vi försvarar ganska bra och de har inte fått så många chanser. Men det har inte vi heller. Vi måste skärpa oss, säger en besviken Arnór Sigurdsson i paus och fortsatte:

- De får passa de vill vid vår box. Nu måste vi anfalla igen för vi vill ta tre poäng.

När den andra halvleken gick av stapeln dröjde det dock inte länge förrän Norrköping hade återtagit ledningen. Sigurdsson drev in med bollen från sin vänsterkant till halvmånen och gick på distansskott. Vaitsiakhovich kunde därefter bara se på när bollen högt seglade in i sitt vänstra kryss till 2-1 Norrköping.

Likt i den första halvleken fick Norrköpings ledningsmål Värnamo att vakna till. Gästerna började hitta in med bollar bakom Peking-försvaret och hade till och med en boll i nät med timmen spelad genom Gustav Engvall. Men forwarden blåstes av för offside och målet dömdes bort.

ANNONS

Värnamo fortsatte skapa och hittade fram till flera lägen. De både kombinerade sig fram och hittade in i straffområdet genom inlägg från kanterna. I stort en bra slutforcering där Oscar Johansson och Wenderson var närmst ett kvitteringsmål.

Men Norrköping höll undan.

Arnór Sigurdssons dubbel resulterade i tre nya poäng för Norrköping medan Värnamo fick resa hem tomhänta.

- Idag möter vi ett Norrköping med ganska många skickliga spelare. Men i det stora hela kontrollerar vi matchen. Sedan släpper vi in två bedrövliga mål, vilket gör att man måste göra tre. Vi är mycket inne i deras box och är ganska mycket inne i deras box. Vi är nära många gånger. Men det saknar det där lilla sista för att peta in bollen, säger Värnamos Simon Thern till Discovery+ efter matchen.

Startelvor:

IFK Norrköping: Jansson - Eid, Lund, Eriksson, Baggesen - Traustason, Ceesay - Lind, Sigurdsson, Shabani - Nyman.

ANNONS

IFK Värnamo: Vaitsiakhovich - Larsson, Eriksson, Grozdanic - Netinho, Thern, Wenderson, Bergh - Johansson, Zeljkovic, Engvall.