TV: Igbonanike fick rött direkt - ÖSK-spelarna rasade: "Äventyrar säkerheten"

Foto: C More.

Kennedy Igboananike gav Örebro ledningen i toppmötet.

En stund senare visades han ut efter att ha fått direkt rött kort.

- Jag bedömer att han, med en ganska hög fart springer rakt in i sin motståndare med axeln och träffar huvudet, säger domaren Mohamed Al Hakim till C More.