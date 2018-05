TV: Isaksson skällde ut Augustinsson - experten: "Kan inte göra sånt försvarsspel"

Carlos Strandberg stod för matchens enda mål då han tryckte in 1-0 för MFF mot Djurgården från nära håll i den andra halvleken. Målet var Strandbergs andra för säsongen och tillkom efter att yttrerbacken Eric Larsson följt med upp och, precis innan kortlinjen, kastat sig fram bakom Jonathan Augustinsson och petat fram bollen till en fristående Strandberg.

Just Augustinssons agerande fick under och efter matchen kritik. Direkt i samband med målet var Andreas Isaksson framme och delade ut en till synes rejäl utskällning till sin lagkamrat. Och i C Mores studio efteråt var experterna Hasse Backe och Alexander Axén även de kritiska.

- Här märker man att Augustinsson inte varit med så länge. För du kan inte göra sådant här försvarsspel borta mot Malmö FF. Du kan inte tro att den ska gå ut. Tror gör du på massa andra ställen utom på en fotbollsplan, säger Axén.

- Han får veta att han lever (av Isaksson) och det är så man lär sig tyvärr. Den hårda vägen.

Hasse Backe:

- Som försvarsspelare i eget straffområdet måste du spela mycket mycket mer cyniskt. Bollen ska ut. Du får ge bort hörnor och inkast. Du kan inte tro och hoppas. Det gör man i kyrkan.

I spelaren ses C Mores experter diskutera Augustinssons insats.