TV: Islamovic med vansinnigt mål - från egen planhalva

Det blev en klar seger för Östersund hemma mot Brommapojkarna under onsdagen. Stor segerorganisatör blev anfallaren Dino Islamovic som stod för alla tre målen framåt.

Ett av dem var möjligtvis det snyggaste som gjort i allsvenskan i år. 2-0-målet tillkom nämligen via ett avslut 56 meter utifrån (!) från egen planhalva av Islamovic. BP-målvakten Nikola Petric hann inte backa tillräckligt fort för att kunna styra unda bollen. Ett riktigt drömmål av Islamovic.

- Tio sekunder innan jag får bollen vände jag mig om och kollade mot målvakten. Han står ganska långt ut och då tänkte jag att nästa gång jag får bollen så ska jag skjuta. Så får jag den direkt och då pangade jag in den, säger han till C More.

Dessförinnan hade anfallaren gjort 1-0 i den första halvleken genom ett placerat vänsteravslut – och efter långskottet fullbordade han sitt hattrick genom att nicka in 3-0 för hemmalaget.

Hans bästa match i ÖFK-tröjan? Icke.

- Jag tycker att förra matchen var bättre faktiskt, men det ar okej i dag också, säger han.

Gästernas Philip Hellquist stod för en reducering för gästerna men närmare än så kom inte BP.

Dino Islamovic har nu gjort sju mål i årets allsvenska.

Startelvor:

Östersund: Andersson – Bergqvist, Sonko Sundberg, Pettersson, Kpozo – Edwards, Amin, Arhin – Fritzson, Islamovic, Aiesh

Brommapojkarna: Petric – Björkén, Öhman, Figueroa, Galkmar – Sandberg Magnusson, Gustafson, Brandeborn – Hellquist, Finnbogason, Nilsson

Matchen visas på C More Live 3 och går att streama på cmore.se. Avspark 19.00.