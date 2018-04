TV: Jebali matchhjälte när Elfsborg bärgade första segern

Elfsborg jagade under torsdagskvällen säsongens första seger mot Brommapojkarna på Grimsta. Laget förlorade i premiären med 0-1 mot Kalmar och därefter med samma resultat mot Sirius. Men det var ingen imponerande inledning den här kvällen heller i Stockholm.

Elfsborg hade i första halvlek svårt att skapa heta målchanser och kom inte närmare än ett lurigt skott utifrån av Robert Gojani i mitten av halvleken. Issam Jebali höjde sig i andra halvlek och var redan i den 46:e minuten nära att ge laget ledningen efter inspel i straffområdet.

Anfallaren fick i stället vänta fram till den 75:e minuten på att få fira sitt andra mål för säsongen. Han tog vara på en lyftning av Alex Dyer, rundande en motståndare och slog in bollen i mål till 1-0.

- Jag gjorde mitt bästa för laget. Jag hade en lite mer offensiv roll i dag, som anfallare. Jag sprang mycket i djupled och försökte göra mål, så jag är glad över det, säger Jebali.

Elfsborg hade därefter ytterligare ett par möjligheter att punktera matchen, där Simon Lundevall fick två bra lägen i straffområdet, men fick inte in bollen i nät. Det var i stället inhopparen Per Frick som såg till att punktera matchen i den 88:e minuten till 2-0 genom att nicka in bollen i mål efter hörna.

Elfsborg bärgade säsongens första seger, medan BP åkte på andra raka förlusten.

- Jag tycker att det var en viktig match för oss, en tuff match. Vi skapade många chanser och jobbade hårt i 90 minuter, säger Jebali till C More.

- Vi har haft en tuff start, men vi tror på oss själva och tror på laget. Vi jobbar på varje dag på träningen och jobbar hårt. I dag är vi däremot glada. Nu måste vi bara fortsätta att jobba hårt inför de kommande matcherna, fortsätter Jebali i sändningen.

Se Jebalis mål i spelaren ovan.

Startelvor:

Brommapojkarna: Petric, Björkén, Rauschenberg, Ochieng, Jeahze, Sandberg Magnusson, Gustafsson, Ortmark, Petrovic, Brandeborn, Nikolic.

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Gustafsson, Dresevic, Nilsson, Lundqvist - Ishizaki, Holmén, Dyer, Gojani, Lundevall - Jebali.