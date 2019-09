TV: Jonathan Ring efter Djurgårdssegern: "Skönt att få göra två mål"

Djurgården vann enkelt mot Gif Sundsvall. Bakom segern låg Jonathan Ring. - Det är skönt att få göra två mål, säger han till C More efter matchen.

Jonathan Ring sparkade igång en målrik första halvlek med ett tidigt mål. 27-åringen fick bollen vid sina fötter felvänd i straffområdet, vände om och avslutade kliniskt i högra hörnet. Utom räckhåll för Gif Sundsvalls målvakt David Mitov Nilsson.

Därefter stack Omar Eddahri in med ett snabbt kvitteringsmål och några minuter senare skulle Djurgården utöka genom Aslak Witry och Emir Kujovic. Men i andra halvlek klev Ring in i handlingen igen. Efter en vacker kontring påbörjad av Marcus Danielson, via Curtis Edwards och Kujovic nådde bollen Ring. Han bröt in från höger och avslutade distinkt i vänstra hörnet och spikade slutresultatet till 4-1.

- Det är skönt att få göra två mål, första målet vänder jag upp och skjuter i bortre och andra målet går jag in i banan. Det var ett skönt och bra avslut, säger Jonathan Ring till C More.

Om matchen säger han:

- En stabil match, de har ganska mycket boll och är bollskickliga. Men vi får bra kontringslägen som vi utnyttjar och när vi har bollen på deras planhalva kan vi behålla den.

Segern gör att Djurgården fortsätter toppa allsvenskan med sex omgångar kvar.

- Vi har ett bra självförtroende och vi har otroligt bra fotbollsspelare, då blir det lätt att spela fotboll. Vi tar en match i taget och det klart att vi vill vinna. I dag gjorde vi det, nu har vi Falkenberg i nästa match. Det är bara att fortsätta som vi gjort tidigare så kommer det gå bra.

Se intervjun med Ring i spelaren ovan.