TV: JUST NU: Självmål av Sirius-backen - kvitterat i bottenmötet

I början av matchen skapade båda lagen en del chanser, men ingen var tillräckligt het för att skapa oro. Efter 25 minuters spel kunde Sirius ta ledningen genom Sam Lundholm. Ian Sirelius spelade in bollen från vänsterkanten och efter en rörig situation kunde Lundholm trycka in bollen fram till 1-0.

Sirius såg ut att gå till halvtidsvila i ledning men i slutet av halvleken kvitterade TFF. Ett inlägg från högerkanten gick mot Salif Camara Jönsson men anfallaren fick aldrig bollen. I stället hann Sirius-backen Johan Eiswohld emellan och nickade in bollen i eget nät.

Lagens startelvor:

Trelleborg: M. Johansson - Sarkodie, Jönsson, Blomqvist, Tideman - Hörberg, Nilsson, Olsson, E. Johansson - Brorsson, Hümmet.

Sirius: Jonsson - Larson, Eiswohld, Jarl, Björkström - Gustafsson, Saeid - Lundholm, Haglund, Sirelius - Ogbu.

Du ser mötet mellan Trelleborg och Sirius på C More Live och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:30.