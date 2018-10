TV: JUST NU: 16-årige Lahne nätar igen för BP - gör 1-0 mot Bajen

Jack Lahne, 16, har på allvar börjat presentera sig för den allsvenska publiken. Jättetalangen, som nätade mot Kalmar senast, rann igenom tidigt i matchen mot Hammarby och placerade in 1-0 under Johan Wiland.

Hammarby fick utdelning under den första halvlekens slutsekunder, något turligt. Högerbacken Björn Paulsen fick bollen en bit utanför straffområdet, avancerade - och sköt. Bollen gick via Johan Falkmar och in i nät, otagbart för hemmalagets målvakt Nikola Petric.

Lagens startelvor:

BP: Petric - Björkén, Öhman Silwerfeldt, Figueroa, Falkmar - Gustafsson, Sandberg Magnusson - Brandeborn, Hellqvist, Nilsson - Lahne

Hammarby: Wiland - Paulsen, Fenger, Fällman, Neto Borges - Andersen, Junior, Tankovic - Hamad, Djurdjic, Khalili

