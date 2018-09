TV: JUST NU: Aiesh nära ledningsmål - prickar kryssribban

Östersund tvingades redan i den tionde minuten till ett tidigt byte, då Hosam Aiesh fick hoppa in i stället för Tesfaldet Tekie, som linkade av planen skadad i Uppsala. Därefter tryckte båda lagen på framåt mot mål.

Först prickade Moses Ogbu ribban och därefter var det Dino Islamovics tur att pricka virket före Hosam Aiesh var allra närmast med ett skott i ribbkrysset från nära håll.

Startelvor:

Sirius: Jonsson – Larson, Jarl, Pehrsson, Arvidsson – Saeid, Haglund, Åhman Persson – Lundholm, Ogbu, Sirelius

Östersund: Ketia – Mensiro, Sonko Sundberg, Pettersson, Widgren – Fritzson, Bergqvist, Tekie, Amin, Edwards - Islamovic

Du ser lördagens möte mellan Sirius och Östersund på C More Live 3 och kan streama det via cmore.se.