TV: JUST NU: BP tar ledningen -Öhman nätar mot gamla klubben

Brommapojkarna möter AFC Eskilstuna i det andra mötet av två i det allsvenska kvalet. Stockholsmklubben har övertaget, då klubben vann den första matchen med 1-0. I den matchen blev BP:s Jack Lahne hjälte då han gjorde det enda målet.

Matchen inleddes i ett trevande tempo och båda lagen kände lite på varandra. Efter sju minuters spel skapade hemmalaget BP matchens första chans. Bollen spelades in från vänster men bollen smet precis förbi Kristjan Finnbogason.

Strax därefter gick AFC-backen Zurab Tsiskaridze tufft in i en duell med BP:s stjärnskott Jack Lahne. BP-anfallaren låg länge ner och fick behandling innan han kunde fortsätta matchen.

Knappa halvtimmen in i matchen skapade AFC sin bästa chans dittills. Bajram Ajeti fick bollen av Alexander Michel i djupled. Fri med BP-målvakten Nikola Petric försökte han lobba in bollen i nät, men avslutet gick precis över.

Några minuter senare var Ousmane Camara nära för AFC. Den offensive spelaren fick bollen i straffområdet, men lyckades inte få till avslutet och bollen gick ut till hörna.

I stället för AFC-ledningen var det BP som skulle göra matchens första mål. Markus Gustafsson slog in en frispark som tillslut nådde Ludwig Öhman. Mittbacken, som har ett förflutet i AFC, stötte in bollen från nära håll i det främre krysset.

Startelvor:

Brommapojkarna: Petric - Falkmar, Öhman, Figueroa, Björkén - Sandberg Magnusson, Gustafsson, Brandeborn - Hellquist, Lahne, Finnbogason.

AFC Eskilstuna: Curci - A. Michel, F. Michel, Tsiskaridze - Kojic, Åstedt, Raskaj, Hodzic - Camara, Ajeti, Nnamani.

Du ser mötet mellan Brommapojkarna och AFC Eskilstuna på C More Fotboll eller streamat på C More. Matchstart 14.45.