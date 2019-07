TV: JUST NU: Bajen har vänt mot AFC – Kacaniklic nätar

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More

När startelvorna släpptes stod det klart att Hammarbys nyförvärv Richard Magyar och Aron Johannsson båda inleder på bänken.

I AFC gör Dzenis Kozica, som är på lån i klubben från Djurgården, sin första match från start. Kozica skulle också göra avtryck direkt i matchen, då han i den tolfte minuten gav hemmalaget ledningen efter att Jeppe Andersen slarvigt tappat boll utanför eget straffområde.

Några minuter efter Kozicas 1-0-mål kvitterade Hammarby. På en hörna nådde bollen fram till Nikola Djurdjic som från nära håll kunde stöta in bollen i nät fram till 1-1.

Drygt 20 minuter in i matchen tog Hammarby också ledningen med 2-1. Bollen gick ut till Simon Sandberg som slog ett välriktat inlägg som Alexander Kacaniklic kunde nicka in i nät bakom Ihor Levchenko i AFC-målet.

Lagens startelvor:

AFC Eskilstuna: Levchenko – Kojic, Björkman, Dresevic – Vagic, Rashkaj, Lushaku, Hodzic – Kozica, Nnamani, Nalic

Hammarby: Blazevic – Sandberg, Fenger, Fällman, Widgren – Bojanic, Djurdjic, Andersen – Kacaniklic, Khalili, Tankovic

Du ser lördagens möte mellan lagen på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se.