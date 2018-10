TV: JUST NU: Bärkroth med dubbelchans - efter Badjis förarbete

AIK jagar ännu en seger för att dra ifrån ytterligare i guldstriden. Inför söndagens derby mot Djurgården har laget åtta poäng ner till Norrköping och Hammarby.

När Solnalagets startelva presenterades stod det klart att Rasmus Lindkvist ersätter avstängde Heradi Rashidi. I anfallet finns dessutom Tarik Elyounoussi med från start efter att ha fått kliva av mötet med Örebro skadad.

När Djurgårdens startelva presenterades stod det klart att Erik Johansson fanns med från start. Efter att ha hoppat in i Difs möte med Östersund saknades han när Djurgårdens spelade 1-1 borta mot Norrköping, men nu är han alltså tillbaka.

Andreas Isaksson fanns först med i Djurgårdens elva men fick kliva av uppvärmingen på grund av skada. Målvakten ersattes av Tommi Vaiho.

Precis som i derbyt mot Hammarby tar Johansson plats på mittfältet. Mot Bajen gjorde han succé på positionen och assisterade till samtliga mål från Djurgården i den matchen.

I början av matchen skapade AIK en fin chans. Rasmus Lindkvist tog sig runt på vänsterkanten och spelade in bollen till Tarik Elyounoussi. Norrmannen fick fin träff med pannan men Tommi Vaiho svarade för en fin räddning och kunde rädda bollen.

Efter dryga 20 minuters spel skapade Djurgården sin dittills vassaste chans. Jonathan Augustinsson fick fin träff med vänsterfoten men skottet blockerades av AIK:s Per Karlsson. Trots att skottet var hårt offrade mittbacken sig och nickade ut bollen till en resultatlös hörna.

- Jag älskar sånt här, kommenterade C Mores Anders Andersson.

Med fem minuter kvar av första halvlek skapade AIK en jättechans. På en hörna fick Alexander Milosevic fin träff med pannan men Vaiho svarade för en jätteräddning när han akrobatiskt hindrade bollen från att gå in i nät.

- Det där är en fenomenal reflexräddning av Vaiho. Hög klass, sa Andersson.

I halvtid var ställningen mållöst, 0-0.

I början av andra halvlek ville AIK ha straff efter att Tarik Elyounoussi gått omkull i straffområdet. Norrmannen skulle försöka avsluta när Jonas Olsson dök upp och störde anfallaren, som gick omkull. Domaren Stefan Johannesson valde däremot att fria och straffen uteblev.

- Det ser lite klumpigt ut det där, kommenterade Jesper Hussfelt.

Drygt tio minuter in i halvleken fick Djurgårdens Nicklas Bärkroth två chanser att ge laget ledningen. Först sköt han strax utanför efter att ha fått en fint läge i straffområdet och någon minut senare höll han sig framme vid mål, men lyckades inte skarva in 1-0-målet.

Några minuter efter Bärkroths dubbelchans var AIK nära att ta ledningen. Henok Goitom spelade in bollen till Elyounoussi som inte fick träff på bollen, som smet förbi det tomma målet.

Startelvor:

Djurgården: Vaiho – Une Larsson, Danielson, Olsson, Augustinsson – Ulvestad, Johansson, Mrabti – Bärkroth, Badji, Eddahri

AIK: Linnér – Milosevic, Karlsson, Jansson – Sundgren, Olsson, Adu, Larsson, Lindkvist – Elyounoussi, Goitom

Du ser mötet mellan Djurgården och AIK på C More Fotboll och kan streama den via cmore.se. Avspark 15:00.