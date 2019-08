TV: JUST NU: Benyu trycker in kvittering mot Falkenberg

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Helsingborgs IF ställdes under lördagskvällen i ett bottenmöte med Falkenbergs FF på Falcon Alkoholfri Arena i Halland. HIF hade inför matchen två raka förluster, medan FFF senast besegrade Sundsvall. Därmed stod nu viktiga poäng på spel i jakten på nytt allsvenskt kontrakt 2020.

Helsingborg inledde med mest boll, men det var Falkenberg som fick saker och ting att hända på offensiv planhalva. John Chibuike stod i den 14:e minuten för ett solomål på egen hand, då han tog fart från mitten av offensiv planhalva mot mål, rundade Andreas Granqvist utanför straffområdet och placerade sedan in 1-0 till hemmalaget.

- Det är så elegant när han tar sig förbi Granqvist och de andra i Helsingborg-försvaret. Avslutet är delikat, säger C Mores kommentator Björn Geijer i sändningen.

- Jag är glad över att göra ett sådant mål, säger Chibuike till C More i halvtid.

Därefter blev Helsingborg mer handlingskraftigt på offensiv planhalva. Alhaji Gero var först nära att nicka in 1-1, men fick se FFF-målvakten Hampus Nilsson rädda avslutet och därefter prickade Max Svensson, från en position i straffområdet, ribban. HIF fick inte fler chanser än så och Falkenberg gick därmed till halvtidsvila i ledning.

- Det var en lite skakig inledning, där vi fick ett tidigt mål emot oss. Vi jobbade oss sedan in i matchen och tog över mer och mer, men vi måste bli skarpare i sista tredjedelen för att skapa vassare målchanser, säger HIF-yttern Max Svensson till C More i halvtid.

Till slut fick också HIF - efter stort övertag - fira ett kvitteringsmål i andra halvlek. Svensson satte in bollen i straffområdet till Andreas Landgren som nickade ner bollen till Kundai Benyu som tryckte in bollen i mål till 1-1.

Startelvor:

Falkenberg: Nilsson - Özen, Karlsson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Carlsson, Björkengren, Östlind - Pogrebnyak, Chibuike.

Helsingborg: Lindegaard - Holgersson, Liverstam, Granqvist, Eriksson - Abubakari, Landgren - Wanderson, Benyu, Svensson - Gero.

Matchen mellan Falkenberg och Helsingborg visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se. Sändningsstart 17.55, matchstart 18.00.