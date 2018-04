TV: JUST NU: Besara straffkvitterar för ÖSK - precis före paus

Michael Omoh är tillbaka i Örebros lag efter avstängningen efter att ha stämplat AIK:s Jesper Nyholm över benet. Anfallaren börjar på ÖSK:s bänk i bortamötet med Trelleborg.

Inför den allsvenska säsongen har det pratats om det blåsiga Vångavallen. I den 12:e minuten fick Örebro känna på det när Zoran Jovanovic hörna fick en svår bollbana och tog i ribban. På returen petade Deniz Hümmet in sitt första allsvenska mål för Trelleborg.

Precis före pausvilan kvitterade Nahir Besara för ÖSK med en säker straffspark.

Lagens startelvor:

Trelleborg: M. Johansson - Nielsen, Hadzikadunic, Blomqvist, Tideman - V. Nilsson, Andersson, R. Nilsson, O. Johansson - Jovanovic, Hümmet.

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Hines-Ike, Björnkvist, Besara - Gerzic, Mårtensson, Rogic - Sköld - Igboananike.

Se matchen i C More Sport och streamat på C More med start 19.00.